Przełom w leczeniu podwyższonego poziomu cholesterolu. Lek wystarczy zażyć dwa razy w roku

Podwyższony poziom „złego" cholesterolu to problem, który staje się coraz bardziej powszechny. Choroba długo nie daje o sobie znać, prowadzi jednak do poważnych schorzeń, w tym miażdżycy. Nowy lek o nazwie Inclisiran pomaga w utrzymaniu cholesterolu na prawidłowym poziomie. To przełom w leczeniu – twierdzą specjaliści.

Inclisiran to lek oparty na nowym mechanizmie działania, który pomaga utrzymać „zły” cholesterol LDL na niskim poziomie. Jest skuteczny i bardzo wygodny dla pacjentów, gdyż wymaga podania jedynie dwóch dawek rocznie. Utajona choroba Podwyższony poziom cholesterolu długo nie daje o sobie znać: nie boli, a ciało nie wysyła żadnych sygnałów ostrzegawczych. Lekarze przestrzegają, że taki stan jest bardzo niebezpieczny. Może prowadzić do poważnych przypadków chorób sercowo-naczyniowych. Najnowsze badania przeprowadzone w Unii Europejskiej wskazują też, że istnieje grupa pacjentów, u których nie udaje się obniżyć cholesterolu do docelowego poziomu. Dzieje się tak aż w 25 procent przypadków. Choroby sercowo-naczyniowe stanowią dziś poważny problem, zwłaszcza po kryzysie spowodowanym pandemią Covid-19. Wielu pacjentów, zwłaszcza w tym okresie zbyt późno zgłasza się po diagnozę i leczenie. „Podwyższony poziom cholesterolu to utajona choroba. Trzeba też wiedzieć, że wiele obecnie stosowanych metod leczenia, nawet przy odpowiedniej kontroli już po zakończeniu terapii, nie pozwala obniżyć cholesterolu do poziomu umożliwiającego zdrowe życie” – powiedziała Monique Clua Braun, szefowa oddziału firmy farmaceutycznej Novartis Poland. Normy cholesterolu Cholesterol całkowity stanowi ogół cząsteczek „złego” (LDL) i dobrego (HDL) cholesterolu. Norma cholesterolu we krwi może różnić się w zależności od wyjściowego stanu danej osoby. W przypadku zdrowych osób norma wynosi do 190 mg/dl, czyli 5 mmol/l, w przypadku osób z grupy wysokiego ryzyka natomiast 175 mg/dl (4,5 mmol/l). Czytaj też:

