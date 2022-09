Boli cię bark i nie możesz już wytrzymać? to może być ta przyczyna

Jeśli boli cię bark, warto sobie przypomnieć czy w przeszłości nie doszło do jakiegoś urazu tego stawu, nawet niewielkiego. To mogło być nawet podniesienie jakiegoś ciężkiego przedmiotu, gwałtowne szarpnięcie, praca w ogrodzie czy zwykłe wieszanie zasłonek. Ważne też jest ustalenie kiedy ból najbardziej się nasila i jakie czynności go potęgują.

Do jakiego lekarza udać się z bólem barku?

Kiedy ból barku spowodowany jest urazem lub wykonywaniem czynności, należy skonsultować się z ortopedą. Jeśli bólowi towarzyszą: obrzęk i sztywność stawu, ból innych stawów, uczucie rozbicia, stany podgorączkowe lub gorączka i złe samopoczucie wtedy trzeba udać się do reumatologa.

Badania, które pozwolą zdiagnozować ból

Po urazach rutynowo wykonuje się badanie rentgenowskie lub USG stawu barkowego. W bardziej skomplikowanych przypadkach – rezonans magnetyczny. Jeśli lekarz podejrzewa chorobę zapalną stawów, zleca badania laboratoryjne: morfologię, OB, CRP, RF, aCC, kwas moczowy.

Co oznacza jeśli ból barku pojawia się nad ranem?

Jeśli ból barku nasila się nad ranem, lub po położeniu się na stronie, po której znajduje się chory staw, może to świadczyć o wtórnym zapaleniu struktur okołostawowych, m.in. kaletki podbarkowej. W leczeniu stosuje się NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne) lub tzw. blokadę barku. Specjaliści wskazują, że ból barku, który nasila się w nocy/nad ranem może również wskazywać na chorobę zapalną: reumatoidalne zapalenie stawów lub polimialgię reumatyczną.

Inne możliwe przyczyny bólu barku

Staw barkowy jest złożony z kilku stawów. Ma największy zakres ruchu ze wszystkich stawów organizmu. Płynność wykonywania ruchów zapewnia mu między innymi tzw. stożek rotatorów, czyli grupa czterech mięśni i ich ścięgien otaczających jeden ze stawów – staw ramienno-łopatkowy. Do możliwych przyczyn bólu barku zaliczane są:

uszkodzenie stożka rotatorów,

zespół cisnoty podbarkowej,

zamrożony bark,

uszkodzenie mięśnia dwugłowego,

choroby zapalne stawów,

choroba zwyrodnieniowa stawu barkowego.

