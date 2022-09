Boli cię głowa? Wypróbuj ten naturalny sposób, jest bardzo skuteczny

Stosowanie olejków eterycznych ma długą tradycję, ale w ostatnich latach sięga po nie coraz więcej osób. Olejki eteryczne to w pełni naturalne substancje o szerokim działaniu. W swoim składzie posiadają od kilkudziesięciu do kilkuset związków. Pozyskiwane są z korzeni, kłączy, ziela, liści, kwiatów, owoców, nasionach, a nawet kory roślin. Wiadomo, że olejki eteryczne łagodzą objawy wielu chorób, łagodzą stres, poprawiają nastrój i działają kojąco przy bólach głowy.

Lawenda, mięta pieprzowa, eukaliptus i rozmaryn

Jeśli cierpisz na uporczywe bóle głowy, koniecznie powinieneś wypróbować tej mieszanki. Połączenie czterech esencji uspokajających i chłodzących może złagodzić napięcie i dyskomfort – wskazują specjaliści. Lawenda, mięta pieprzowa, eukaliptus i rozmaryn, w połączeniu wykazują silne działanie przeciwbólowe. Dodatkowo pachną niesamowicie.

Olejek lawendowy

Olejek lawendowy to jeden z najpopularniejszych olejków. Znany jest ze swoich relaksujących właściwości oraz łagodzących ból. Działa uspokajająco, polecany jest osobom przemęczonym i spiętym, które mają problemy ze snem. Przynosi ulgę przy katarze, grypie czy zapaleniu zatok i gardła. Dodany do kąpieli łagodzi bóle mięśni i stawów, pomaga zwalczyć stany zapalne skóry, egzemę i trądzik. Ma działanie przeciwgrzybicze, dlatego zalecany jest osobom z grzybicą skóry i paznokci.

Olejek eteryczny z mięty

Najpopularniejszy jest ten pozyskiwany z mięty pieprzowej. Olejek miętowy polecany jest osobom cierpiącym z powodu migrenowych bólów głowy. Mięta pieprzowa może służyć jako środek przeciwzapalny, poprawiać nastrój oraz pamięć.

Olejek eukaliptusowy

Ten olejek pozyskiwany jest z liści eukaliptusa. Ma działanie przeciwzapalne. Stosowany jest do inhalacji w czasie bólów głowy, ale też przy grypie, przeziębieniu i zapaleniu oskrzeli. Jako olejek do masażu pomaga na obolałe mięśnie i reumatyzm, a stosowany do kąpieli – łagodzi stany zapalne. To jeden z najsilniejszych olejków eterycznych, dlatego zaleca się stosowanie maksymalnie 2 krople na pojedynczy zabieg.

Olejek rozmarynowy

Działa antystresowo, psychostymulująco, poprawia funkcje poznawcze oraz zmniejsza przekrwienie. W medycynie stosowany jest jako środek przeciwbakteryjny, przeciwgrzybiczy, detoksykujący, przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeczyszczający, antyseptyczny i dezynfekujący,