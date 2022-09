Jedzenie o tej porze zwiększa zachorowanie na raka. Zmień przyzwyczajenia

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Do najczęstszych nowotworów, które występują u mężczyzn, należą: rak prostaty, płuc, jelita grubego, żołądka i wątroby. Kobiety są natomiast bardziej narażone na raka piersi, jelita grubego, płuc, szyjki macicy i tarczycy.

Czynniki, które wpływają na ryzyko zachorowania

Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Barcelona Institute for Global Health czas jedzenia ma wpływ na ryzyko zachorowania na raka. Stwierdzono, że ci, którzy jedzą ostatni posiłek po godzinie 21-ej i nie zachowują, co najmniej 2-godzinnego odstępu przed snem, są bardziej narażeni na zachorowanie na nowotwór.

Późne jedzenie zakłóca cykl dobowy

Biologiczny zegar dobowy określa i reguluje cykl snu i czuwania. Powtarza się mniej więcej co 24 godziny. Nazywany jest również rytmem okołodobowym. Jeśli twój zegar biologiczny działa prawidłowo i porusza się tak, jak powinien około godziny 21-ej twój organizm powinien już „zwalniać obroty” i przygotowywać się do snu. Jeśli w późnych godzinach wieczornych zjesz posiłek, pobudzasz organizm do działania. Może to zakłócić rytm dobowy i negatywnie wpływać na jego pracę.

Drzemka uchroni cię przed rakiem

W badaniu przeanalizowano dane 621 pacjentów z rakiem prostaty i 1 205 przypadków z rakiem piersi. Za pomocą wywiadów i kwestionariuszy zapytano ich o czas posiłków, zwłaszcza ostatniego i godziny snu. Stwierdzono, że ryzyko wystąpienia raka u osób, które jadły ostatni posiłek późno przed snem, jest aż o 25 proc. wyższe niż u tych, którzy ostatni posiłek spożywali wcześniej. Naukowcy badali również, jak poobiednia drzemka wpływa na ryzyko zachorowania na raka. Okazało się, że ci, którzy po obiedzie regularnie odbywali drzemki, byli o 20 procent mniej narażeni na wystąpienie obu rodzajów nowotworów. Dotyczyło to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

„Nasze badanie wskazuje, że przestrzeganie dobowych wzorców żywieniowych wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania na raka. Odkrycia te podkreślają znaczenie oceny czasu w badaniach nad dietą i rakiem” – powiedział dr Manolis Kogevinas, autor badania z Barcelona Institute for Global Health.

