5 sygnałów, że w twoich piersiach może rozwijać się rak. Nie ignoruj ich

Chociaż wczesne wykrycie raka piersi jest kluczem do zwiększenia szans na przeżycie, to wiele przypadków jest wykrywanych za późno, już w zaawansowanym stadium. Dlatego ważne jest, aby kobiety regularnie wykonywały badania USG i mammografię piersi i wnikliwie obserwowały piersi. Dr Tomi Mitchella, w wywiadzie dla portalu Eat This, Non That! wskazuje pięć sygnałów ostrzegawczych raka piersi, których nie należy ignorować.

Guzek w piersi

Guzek w piersi może być objawem raka piersi, ale nie zawsze. Ważny jest rodzaj zmiany. Guzy nowotworowe są najczęściej twarde i nieruchome, w przeciwieństwie do łagodnych torbieli, które są bardziej miękkie i mogą zmieniać pozycję. Guzy nowotworowe mają nieregularny kształt, podczas gdy łagodne guzki są okrągłe lub owalne. Wreszcie, guzy nowotworowe powiększają się z czasem, podczas gdy łagodne guzki pozostają tej samej wielkości lub nawet kurczą się. Jeśli jednak odkryjesz guzek w piersi, należy jak najszybciej udać się do lekarza, aby wykluczyć potencjalne zmiany nowotworowe. Tylko lekarz może określić, czy guzek jest łagodny, czy złośliwy.

Zmiany w wielkości lub kształcie piersi

Zmiany w wielkości lub kształcie piersi mogą być potencjalnymi objawami raka piersi. Niepokojący jest też obrzęk piersi, wgłębienia na skórze lub tzw. skórka pomarańczowa na piersi. W większości przypadków zmiany są naturalnym procesem związanym z ciążą lub starzeniem się. Czasami jednak mogą być wczesnym objawem raka.

Krwawa wydzielina z sutków

Wydzielina z brodawki sutkowej pojawia się u jednej trzeciej kobiet. Niepokojące jest gdy w zawiera krew lub skrzepy krwi. Może być to oznaką raka. Inne rodzaje wydzieliny z brodawki sutkowej: żółte, zielonkawe lub brązowe są zwykle oznaką infekcji. Wizyta u lekarza jest w każdym przypadku niezbędna.



Ból sutków, tkliwość

Według National Breast Cancer Foundation, ból sutków lub tkliwość jest możliwym objawem raka piersi. Rak może powodować puchnięcie tkanki wokół brodawki sutkowej, co czyni ją bolesną w dotyku. W niektórych przypadkach ból może być stały, podczas gdy w innych może wystąpić tylko wtedy, gdy pierś jest dotykana lub ściskana. Sutek może stać się czerwony, zaogniony lub krwawić. W wielu przypadkach ból może być spowodowany innymi czynnikami, takimi jak infekcja lub stan zapalny. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast udać się do lekarza w celu postawienia właściwej diagnozy.



Obrzęk węzłów chłonnych pod pachami



Obrzęk węzłów chłonnych pod pachami może być objawem raka piersi. Węzły chłonne pod pachami są pierwszymi węzłami chłonnymi, które drenują tkankę piersi. Więc jeśli w piersi występuje rak, prawdopodobnie najpierw rozprzestrzeni się na węzły chłonne pod pachami. Węzły chłonne pod pachami znajdują się blisko powierzchni skóry, dzięki czemu są łatwiejsze do wyczucia niż inne węzły chłonne. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze obrzęk węzłów chłonnych pod pachami jest spowodowany rakiem. Przyczyną może być infekcja lub stan zapalny spowodowany goleniem lub użyciem dezodorantu. Sytuację powinien ocenić lekarz.

