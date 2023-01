Jest szczepionka przeciw glejakowi mózgu. Eliminuje też istniejące już guzy

Tworząc szczepionkę naukowcy z Brigham and Women’s Hospital w USA spróbowali przekształcić żywe komórki nowotworowe tak, żeby niszczyły aktywne komórki nowotworowe. Starali się również, żeby układ odpornościowy zapamiętał jak je zwalczać następnym razem. Wykorzystali to, że komórki nowotworowe przemieszczają się po organizmie do miejsc, w których znajdują się inne komórki nowotworowe. Zmodyfikowane komórki nowotworowe zaprojektowano tak, aby przenosiły na swojej powierzchni cząsteczki, które ułatwiłyby układowi odpornościowemu ich wykrywanie, oznaczanie i zapamiętywanie, ucząc długoterminowej odpowiedzi przeciwnowotworowej.

„Korzystając z tej wyjątkowej właściwości, stworzyliśmy żywe komórki nowotworowe za pomocą narzędzia do edycji genów CRISPR-Cas9 i zmieniliśmy ich przeznaczenie, aby uwalniały immunomodulatory, które stymulują układ odpornościowy i pomagają mu niszczyć guza” – tłumaczą badacze z Brigham and Women’s Hospital.

Przebieg badania

Zmodyfikowane komórki nowotworowe naukowcy przetestowali na myszach. Były wśród nich myszy chore na glejaka wielopostaciowego, agresywną i śmiertelną postać raka mózgu. Były też takie, które nosiły komórki szpiku kostnego, wątroby i grasicy, pochodzące od ludzi, naśladujące ludzki układ immunologiczny. Terapia o podwójnym działaniu okazała się bezpieczna i skuteczna w mysich modelach, zapewniając długotrwałą odpowiedź immunologiczną. Jest to, zdaniem naukowców szansa nie tylko na leczenie glejaka wielopostaciowego, ale także dla innych guzów litych.

„Potrzebne są jeszcze dalsze badania, aby móc zastosować szczepionkę u ludzi” – wskazali naukowcy.

Co to jest glejak mózgu?

Glejak mózgu to rodzaj guza nowotworowego ośrodkowego układu nerwowego o różnym stopniu złośliwości, który wywodzi się z komórek glejowych. Ulegają one bardzo intensywnym podziałom u dzieci, co sprawia, że glejak jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów wieku dziecięcego. W przypadku osób dorosłych stanowi 70 procent schorzeń o podłożu nowotworowym, które wywodzą się z tkanki mózgowej. Rokowania dotyczące choroby są zależne od stopnia złośliwości guza, jego umiejscowienia oraz odpowiednio wczesnej diagnostyki.

