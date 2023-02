6 objawów raka jądra. Masz tylko tydzień na to, żeby poddać się operacji

Nawet najmniejsze zmiany jąder i moszny powinny skłonić do wizyty u urologa. Tylko lekarz może stwierdzić, czy mamy do czynienia ze zmianą onkologiczną, czy tylko ze stanem zapalnym – wskazuje Łukasz Curyło urolog z krakowskiej SCM clinic. Dowiedz się, jakie są objawy raka jądra.

Rak jądra diagnozowany jest głównie u młodych mężczyzn między 15 a 35 rokiem życia. Zachorowalność na złośliwe guzy jądra wynosi 3 na 100 tys. mężczyzn. Rak jądra przez długi czas nie objawia się dolegliwościami bólowymi. Ból pojawia się zwykle już w zaawansowanym stadium choroby. Dlatego trzeba zwracać uwagę na najmniejsze zmiany w obrębie jąder – wskazuje urolog Łukasz Curyło.

6 wczesnych objawów raka jądra:

Do niepokojących objawów należą:

Zaczerwienienie skóry moszny. Uczucie ciężkości w mosznie. Powiększenie jądra, jedno jądro większe od drugiego. Zwiększenie temperatury skóry. Opuchnięcie, ból. Powiększenie piersi.

Kto jest narażony na raka jądra?

Rak jądra to najczęściej występujący nowotwór u mężczyzn w wieku 20–34 lata. Niemal 75% proc. przypadków występowania tego rodzaju raka notuje się u pacjentów pomiędzy 20 a 49 rokiem życia. Do czynników ryzyka wystąpienia choroby należą:

nowotwór, który został zdiagnozowany w drugim jądrze,

wnętrostwo, czyli niezstąpione jądro do moszny w dzieciństwie, które pozostaje w jamie brzusznej albo kanale pachwinowym,

zespół Klinefertera, czyli nieprawidłowy rozwój jąder.

„Nie ma badań potwierdzających związek między mechanicznym uszkodzeniem jądra a ryzykiem rozwoju tego typu nowotworu o co często pytają mnie pacjenci” – mówi urolog Łukasz Curyło.

Regularnie badaj jądra. Jak to robić?

Wygrajmyzdrowie.pl zachęca do tego, by każdy mężczyzna po ukończeniu 15 lat raz w miesiącu wykonał samobadanie jąder. W tym celu każde jądro należy dokładnie zrolować między dłońmi i palcami, by wyczuć ewentualnie nieprawidłowości w postaci guzków. Samobadanie najlepiej robić po zażyciu ciepłej kąpieli lub prysznica, gdy moszna jest rozluźniona.

Oprócz obserwacji własnego ciała mężczyźni po ukończeniu 30. roku życia powinni raz w roku wykonywać USG moszny lub nawet częściej, jeśli istnieje wskazanie medyczne. Badanie jest małoinwazyjne i niebolesne, pozwala wykryć guza we wczesnym etapie rozwoju choroby.

Należy również podkreślić, że na niepokojące zmiany u swoich partnerów powinny być wyczulone również kobiety. Praktyka pokazuje bowiem, że to one często dostrzegają wszelkie nieprawidłowości.

Rokowania w przypadku raka jądra

Rokowania w przypadku zachorowania na raka jądra jest dobre. We wczesnych stadiach zaawansowania można wyleczyć trwale niemal wszystkich pacjentów.

„Rak jądra rozwija się wyjątkowo szybko i daje rozsiew komórek nowotworowych na obwód. Czasami jest tak, że od momentu rozpoznania do momentu usunięcia jądra nie mija nawet tydzień. To jest nowotwór, który jest wyjątkowo destrukcyjny. Ponad 95 proc. pacjentów przeżywa 5-letni okres, dlatego profilaktyka i nakłanianie pacjentów do samobadania jest niezmiernie ważne” – wskazuje ekspert.

