Alergia czy przeziębienie? Katar ma różne oblicza. Poznaj jego rodzaje

Katar to wyciek z nosa. Najczęściej pojawia się z dwóch przyczyn – infekcyjnej (wirusowej albo bakteryjnej) lub alergicznej. Występuje zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Katar może być też objawem przeziębienia, wirusowego zapalenia nosogardła i zatok przynosowych. Powodem jego występowania najczęściej są wirusy – jest ich ponad 200. Choroba przeziębieniowa często dopada dzieci uczęszczające do żłobka, przedszkola czy szkoły. Najmłodsi chorują od 6 do 10 razy w roku, a dorośli od 2 do 4 razy, zwłaszcza w chłodniejszych miesiącach.

Katar a przeziębienie

Osoby przeziębione często mają katar, któremu towarzyszy obrzęk błony śluzowej. Na początku kichają, a z każdym kolejnym dniem wydzielina płynąca z nosa gęstnieje. Często mówi się o „zatkanym nosie”, ponieważ obrzęk i wydzielina upośledzają jego drożność. Mówi się jednak, że nawet nieleczony katar, znika po 7 dniach. Przeziębienie zwykle zaczyna się od bólu gardła, a dopiero potem pojawiają się bóle mięśni czy katar. Objawy narastają stopniowo.

Przeziębienie jest łagodną chorobą, z reguły nie występują po nim powikłania (do zapalenia oskrzeli lub płuc może dojść u osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego np. astmą oskrzelową oraz niedoborem odporności),

Katar alergiczny

Katar alergiczny (ANN) zwany jest też siennym. Objawy alergicznego nieżytu nosa pojawiają się corocznie, sezonowo, wraz z rozpoczęciem sezonu pylenia uczulających roślin.

Katar wynikający z alergii jest wodnisty i nie zmienia swojej konsystencji przez kilka dni. Towarzyszą mu reakcje ze strony innych narządów. Oczy mogą swędzieć, łzawić i piec, a spojówki być zaczerwienione. Na skórze często pojawiają się pokrzywka, wypryski, a nawet obrzęk. Również układ pokarmowy może dawać objawy, takie jak wymioty, nudności, bóle brzucha. Tym symptomom mogą towarzyszyć: świszczący oddech, kaszel, duszność i często kichanie.

Katar w przebiegu COVID-19

U osób zakażonych koronawirusem, katar występuje rzadko. Zwykle zamiast kichania i wydzieliny, chory czuje blokadę w nosie. Cechą charakterystyczną jest w przypadku covidu utrata węchu, choć rzadko spotykana w przypadku odmiany kraken. Występuje za to suchy kaszel, a czasami duszności.

Katar przy grypie

Katar jest objawem, który może wystąpić u osób chorych na grypę, choć nie jest to regułą. Kichanie raczej się nie pojawia. Rzadko dochodzi do łzawienia. Za to chory kaszle, skarży się na ból gardła. Może czuć blokadę w nosie. Zdarza się, że na kilka dni pacjent traci węch.

To, co charakterystyczne dla grypy, to gwałtowny początek infekcji. Zaczyna się nagle, z wysoką gorączką, dreszczami oraz bólem mięśni, stawów i głowy.

Trudno jest też odróżnić COVID-19 od grypy. Czasem jest to możliwe jedynie na podstawie badania wymazu z nosa i gardła lub badania antygenowego.

Alergia czy przeziębienie – jak je odróżnić?

Zarówno objawy infekcji górnych dróg oddechowych jak i alergii, mają wiele cech wspólnych, dlatego bardzo często trudno je rozróżnić. Podstawą jest szczegółowy wywiad przeprowadzony przez lekarza.

Jednak jeśli próbujemy sami ocenić, czy mamy do czynienia z infekcją, czy z alergią, powinniśmy wziąć pod uwagę czas ich trwania. O ile w przypadku przeziębienia objawy nasilają się w 2-3 dobie i ustępują po 7 dniach (czasem się przedłużają), to katar alergiczny może trwać do czterech tygodni. A jeśli to odmiana przewlekła – nawet ponad 4 tygodnie.

Istnieją jeszcze inne symptomy, dzięki którym możemy ocenić, czy dopadło nas przeziębienie czy alergia.

Kluczem w różnicowaniu może być konsystencja kataru – w przypadku alergicznego nieżytu nosa jest on bardzo wodnisty przez kilka dni. Natomiast katar przeziębieniowy zmienia się – z wodnistego na gęsty.

Alergii zwykle nie towarzyszy wzrost temperatury ciała, co często jest symptomem przeziębienia (ciepłota ciała na poziomie 37–38°C). Przeziębienie może objawiać się też bólem gardła, bólami mięśni kostno-stawowymi – w przypadku alergii to rzadkość. Typowym objawem alergii jest zapalenie spojówek, towarzyszące katarowi.

