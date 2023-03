Masz alergię na pyłki? Dowiedz się, co może cię uczulać w marcu

W marcu w powietrzu unoszą się pyłki leszczyny i olszy, a drugiej połowie miesiąca dochodzą do tego pyłki topoli i brzozy. To właśnie brzoza należy do najczęściej uczulających drzew. Objawy alergii mogą pojawiać się z różnym natężeniem i zależą w dużej mierze od stężenia pyłków w powietrzu.

Leszczyna pyli już od stycznia

Pyłki leszczyny zaczynają się pojawiać w powietrzu już w styczniu, w marcu wciąż utrzymuje się jednak wciąż średnie lub wysokie ich stężenie. Reakcja alergiczna na pyłki leszczyny najczęściej objawia się w postaci nieżytu nosa, wodnistej wydzieliny, kichania, pieczenia spojówek oraz łzawienia oczu.

W marcu muszą uważać osoby uczulone na pyłki olszy

W marcu utrzymuje się bardzo wysokie stężenie pyłków olszy. Objawy alergii na te pyłki to gównie nieżyt i świąd nosa, łzawienie, zaczerwienie i zapalenie spojówek.

Topola zaczyna pylić w drugiej połowie marca

Właśnie rozpoczęło się pylenie topoli. Uczulenie na pyłki tej rośliny występuje jednak rzadko. Objawy alergii są najczęściej łagodne. Należy do nich katar sienny, ból głowy i zaczerwienienie spojówek.

W trzeciej dekadzie marca zaczyna pylić brzoza

Brzoza należy do najbardziej uczulających drzew. Chociaż największe stężenie występuje kwietniu, to już w marcu alergicy mogą zacząć odczuwać objawy. Najczęściej jest to wodnisty katar, pieczenie spojówek i łzawienie, oczu. W niektórych przypadkach również: kaszel, świszczący oddech i duszności.

W marcu uczulać mogą zarodniki grzybów

W tym miesiącu w powietrzu zaczynają pojawiać się zarodniki grzybów pleśniowych Cladosporium. Tego rodzaje pleśni występują zarówno w środowisku naturalnym, jak i w warunkach domowych. Uczulać mogą też zarodniki grzybów pleśniowych z grupy alternariów. Można je znaleźć na wielu roślinach, w glebie, w ciepłych i wilgotnych pomieszczeniach, a także w źle przechowywanej żywności.

Leczenie alergii na pyłki

Leczenie alergii na pyłki polega na unikaniu alergenów, dlatego istotna jest wiedza „co teraz pyli”. W farmakoterapii najczęściej stosuje się:

leki antyhistaminowe (tabletki na alergie dostępne są również bez recepty),

leki obkurczające naczynia nosa,

kortykosteroidy.

Na pyłki można się odczulić

W leczeniu alergii wziewnej na pyłki stosuje się odczulanie. Polega ono na podawaniu coraz większych dawek konkretnego alergenu. Prowadzi to do złagodzenia lub ustąpienia objawów alergii i może zapobiegać rozwojowi astmy oskrzelowej.

Czytaj też:

Uważaj na ten dodatek do żywności! Może być odpowiedzialny za alergięCzytaj też:

Pyłek pszczeli: na wzmocnienie organizmu i... detoks