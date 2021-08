Ortopeda – lekarz od zdrowych kości i prawidłowej postawy

Ortopeda to specjalista od układu kostnego. W Polsce wciąż brakuje ortopedów, a na zapisy do państwowych przychodni czeka się bardzo długo. Właściwie nie można się temu dziwić – ze względu na pracę zdalną coraz więcej osób cierpi na schorzenia kręgosłupa. Ale ortopeda nie zajmuje się tylko kręgosłupem, lecz wieloma innymi schorzeniami. Co warto wiedzieć o tej specjalizacji lekarskiej?

Kim jest ortopeda?

Ortopeda to lekarz, który ukończył sześcioletnie studia medyczne, staż podyplomowy, a następnie sześcioletnią specjalizację z ortopedii i traumatologii. Po ukończeniu specjalizacji musi zdać egzamin państwowy.

Lekarz ten zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu kostnego, kręgosłupa i układu ruchu. Bada także sprawność więzadeł, mięśni i stawów, pomaga leczyć choroby zwyrodnieniowe stawów i kieruje pacjentów na rehabilitację.

Jakie choroby leczy?

Ortopeda zajmuje się leczeniem:

złamań

zwichnięć

urazów kończyn

zerwanych więzadeł

zwyrodnień stawów

wad postawy



schorzeń kręgosłupa

choroby Scheuermanna

choroby Olliera

zespołu cieśni nadgarstka

nowotworów kości

Kiedy udać się do specjalisty?

Do ortopedy powinniśmy wybrać się, gdy tylko pojawi się jakikolwiek problem z układem kostnym lub kręgosłupem. Specjalistę należy odwiedzić, gdy cierpimy na bóle odcinka lędźwiowego czy szyjnego kręgosłupa spowodowane złą postawą, pracą przy komputerze lub nadmiernym wysiłkiem fizycznym (np. przy pracy fizycznej).

Do ortopedy należy także się zapisać, gdy w czasie uprawnia sportu lub aktywności fizycznej zerwiemy więzadło albo nabawimy się zapalenia ścięgna (np. ścięgna Achillesa). Bezwzględnym wskazaniem są także bóle stawów, kości czy przewlekłe bóle mięśni.

Ortopeda dziecięcy

Specjalistę należy także odwiedzić z dzieckiem, by sprawdził, jak kształtuje się jego kręgosłup. Wiele dzieci cierpi na wady postawy spowodowane m.in. noszeniem plecaka na jednym ramieniu lub niewłaściwą postawą przy biurku w czasie odrabiania lekcji. Ortopeda oceni, czy dziecko nie ma skoliozy lub innych wad postawy. Sprawdzi także stopy oraz układu kostny. Jeśli wykryje jakieś problemy, zaleci rehabilitację, uczęszczanie na basen lub konkretne ćwiczenia fizyczne.

Oprócz tego wizyta u ortopedy jest konieczna, gdy dziecko skręci lub złamie kończynę. Wtedy lekarz wykonanie badanie RTG i zleci założenie gipsu lub szyny. Po zdjęciu gipsu zbada kończynę i zaleci odpowiednie ćwiczenia, które mają pomóc w przywróceniu jej pełnej sprawności.

Jak wygląda wizyta?

Do wizyty u specjalisty nie trzeba specjalnie się przygotowywać. Warto zabrać ze sobą dokumentację medyczną i badania, jakie mieliśmy wykonywane wcześniej (np. rentgen).

Lekarz rozpocznie wizytę od wysłuchania pacjenta i problemu z jakim on się do niego zgłosił. Następnie przeprowadzi wywiad medyczny, by uzyskać informacje, jak długo trwają dolegliwości oraz jakie leczenie było podejmowane wcześniej. Później zbada pacjenta i zaleci wykonanie dodatkowych badań, jeśli jest taka potrzeba, np. USG, tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny.

Dopiero po skompletowaniu wszystkich wyników badań lekarz może zlecić właściwe leczenie. Może ono polegać na przepisaniu środków farmakologicznych, uczęszczaniu na fizjoterapię lub rehabilitację.

Czy trzeba mieć skierowanie?

Aby zapisać się do ortopedy, trzeba posiadać skierowanie od internisty lub pediatry (w przypadku dzieci). Na wizytę można również zapisać się do prywatnej placówki, ale wtedy jest ona płatna. Najczęściej kosztuje w granicach 100-200 złotych. Cena jest uzależniona od regionu Polski oraz renomy kliniki.

Czytaj też:

5 najczęstszych przyczyn bólu nóg. Nie są oczywiste