Niski wskaźnik tego minerału jest równie szkodliwy, co palenie

Jak podaje czasopismo American Journal of Clinical Nutrition, niski wskaźnik kwasów tłuszczowych omega-3 może mieć równie negatywny wpływ na organizm, co palenie papierosów. Jak naukowcy dolszli do takich wniosków? Należy prześledzić Framingham Heart Study– badanie, w którym 2500 uczestników obserwowano przez medianę 7 lat (od 66 do 73).

Niski poziom Omega-3 naraża na przedwczesną śmierć?

Naukowcy stwierdzili, że osoby z niższym poziomem kwasów EPA i DHA w błonach krwinek czerwonych, które korelują z niższymi wskaźnikami omega-3, mają zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Mają także krótszą przewidywalną długość życia w porównaniu z osobami, które uzyskały wyższe poziomy.

Kwasy tłuszczowe, które są najwyraźniej związane ze zmniejszonym ryzykiem chorób układu krążenia i śmiertelnością całkowitą to kwasy tłuszczowe omega-3, EPA i DHA. Zwykle występują w rybach, takich jak łosoś i śledź, a także oleju z rybi algach.

Ile kwasów tłuszczowych powinno być w organizmie?

Optymalny Indeks kwasów tłuszczowych omega-3 wynosi 8% lub więcej, średni od 4% do 8%, a niski 4% i mniej. Naukowcy odkryli, że w Japonii, gdzie ludzie wykazują najwyższe poziomy kwasów Omega-3 (ponad 8%), oczekiwana długość życia jest o około pięć lat dłuższa niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie średni wskaźnik wynosi około 5 %.

„W ostatecznym połączonym modelu palenie i indeks omega-3 wydają się być najłatwiejszymi do modyfikacji czynnikami ryzyka. Przewiduje się, że bycie aktywnym palaczem (w wieku 65 lat) odejmuje więcej niż cztery lata życia (w porównaniu z niepaleniem). To oznacza skrócenie życia równoważne posiadaniu niskiego i wysokiego wskaźnika omega-3” – powiedział dr Michael McBurney, główny badacz.

Naukowcy zwracają uwagę, że sprawdzanie poziomów tych kwasów może by równie ważne, co ciśnienie krwi, cukrzyca czy normy cholesterolu.

