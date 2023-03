Nosisz portfel w tylnej kieszeni? To może się skończyć bolesną przypadłością

Czujesz ból w pośladku, który promieniuje aż do nogi? Albo ból, który obejmuje dolną część pleców? To może być zespół mięśnia gruszkowatego (inaczej syndrom mięśnia gruszkowatego). Tę nieprzyjemną dolegliwość może spowodować noszenie portfela w tylnej kieszeni spodni, ale to nie jest jedyna możliwa przyczyna.

Co to jest syndrom mięśnia gruszkowatego?

Mięsień gruszkowaty to podłużny mięsień znajdujący się w głębi pośladka. Jego najważniejsza funkcja to stabilizacja stawu biodrowego. Bolesny zespół mięśnia gruszkowatego może spowodować przeciążenie i długotrwały nacisk na ten mięsień – stąd może go spowodować portfel noszony długo w kieszeni, szczególnie wtedy, kiedy siadasz, nie wyciągając go ze spodni. Jest to także kontuzja charakterystyczna dla długodystansowych biegaczy, może cię też spotkać, jeśli zbyt dużo czasu spędzasz w pozycji siedzącej: czy to przy biurku, czy w samochodzie. Syndrom mięśnia gruszkowatego może też spowodować nieprawidłowa postawa ciała, a na przeciążenie mięśnia są narażone m.in. kobiety w ciąży.

Jak uniknąć syndromu mięśnia gruszkowatego?

Jeśli ćwiczysz, nie zapominaj o rozciąganiu z uwzględnieniem partii pośladkowych. To często pomijane mięśnie podczas sesji rozciągania. Jeśli masz pracę siedzącą, pamiętaj o przerwach, w których również możesz wykonać proste ćwiczenia rozciągające. Unikaj siadania z nierównomiernym naciskiem – taki mogą spowodować przedmioty noszone w tylnej kieszeni spodni, np. portfel.

Jak poradzić sobie z bólem pośladków?

Jeśli dojdzie do kontuzji i domowe sposoby nie przyniosą skutku (ćwiczenia rozluźniające i rozciągające), poproś o pomoc lekarza lub fizjoterapeutę, który zaleci odpowiednie postępowanie. Domowym sposobem, który przyniesie ulgę w bólu i rozluźni mięsień, jest proste ćwiczenie z piłeczką tenisową. Wystarczy oprzeć się pośladkiem o ścianę, a między ścianę a pośladek włożyć piłeczkę i masować kilka minut naciskając i rolując piłkę.

Czytaj też:

To jedne z najbardziej zaniedbanych mięśni. Są kluczowe dla zdrowia całego ciałaCzytaj też:

Ból z tyłu głowy – przyczyny, rodzaje, leczenie