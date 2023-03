Szansa dla chorych na Parkinsona. Nowa metoda redukuje drżenie

Do tej pory drżenie w chorobie Parkinsona leczono za pomocą leków lub operacji, jednak ich skuteczność nie jest stuprocentowa. Nowa metoda, technologia FUS, daje pacjentom szansę na pozbycie się objawów aż o 76,5 proc. Zabieg pomaga również pacjentom chorym na Drżenie samoistne (Essential tremor) – wyjaśnia prof. dr hab. Mirosław Ząbek, który leczy tą metodą.

Na czym polega metoda FUS?

Technologia MRg-FUS (ang. Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound; FUS) polega na wykorzystaniu skoncentrowanej wiązki ultradźwięków, sterowanej za pomocą rezonansu magnetycznego, do zniszczenia struktur odpowiedzialnych za wywoływanie obniżających jakość życia pacjenta objawów.

„Ultradźwięki podgrzewają tkankę początkowo małą temperaturą, dokonując uszkodzenia wstępnego – w pełni odwracalnego, co pozwala na cofnięcie się ewentualnych skutków niepożądanych tej ingerencji. Po potwierdzeniu ustąpienia objawów drżenia lekarz ostatecznie dokonuje ablacji zaplanowanej struktury” – wyjaśnia prof. dr hab. Mirosław Ząbek.

Objawy choroby ustępują na stole operacyjnym

Zabieg trwa kilka godzin, a objawy choroby ustępują natychmiast, na stole operacyjnym. Pacjent pozostaje świadomy, nie odczuwa bólu, a jedynie chłód. Przed zabiegiem istnieje konieczność zgolenia włosów. Nie ma konieczności otwierania czaszki, co skraca czas rekonwalescencji, a ryzyko powikłań ogranicza do minimum. Pacjent jest zwykle wypisywany ze szpitala już następnego dnia.

Przeciwskazania do zabiegu technologią FUS

Przeciwwskazaniami do zabiegu są m.in.:

wszczepione urządzenia np. rozruszniki,

choroby nerek,

nieunormowane nadciśnienie tętnicze.

Drżenie jest objawem nie tylko choroby Parkinsona

Na chorobę Parkinsona w Polsce choruje ok. 80 tys. osób. Jest to schorzenie zwyrodnieniowe mózgu. Na skutek choroby następuje zanik komórek nerwowych, znajdujących się w śródmózgowiu pnia mózgu. Na Parkinsona zapadają najczęściej osoby po 70. roku życia. Częściej chorują mężczyźni niż kobiety. Jednym z objawów choroby jest drżenie, które występuje aż u 76 proc. pacjentów. Drżenie samoistne natomiast (Essential tremor), którego głównym objawem jest drżenie obu rąk, występuje 10 razy częściej niż choroba Parkinsona. Pojawia się najczęściej w 5-6. dekadzie życia pacjenta, jednak zdarza się również we wczesnej młodości.

