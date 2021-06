Otłuszczenie serca może wystąpić również u osoby szczupłej. Czym zagraża?

Dotychczas uważano, że otłuczenie serca – czyli nadmierny rozrost tkanki tłuszczowej w mięśniu sercowym – dotyczy jedynie osób z nadwagą i chorych na otyłość. Jednak nowe badanie sugeruje, że stan ten niekoniecznie jest związany z ludzką wagą.

Otłuszczone serce. Ryzyko niewydolności

Według nowych badań opublikowanych w Journal of the American College of Kardiologia zdrowa waga ciała niekoniecznie chroni ludzi przed gromadzeniem się tłuszczu wokół serca. Swój wniosek sformułowali na podstawie badań przeprowadzonych na grupie 6785 uczestników. Spośród szczupłych uczestników badania (BMI poniżej 25) 10% miało dużą ilość tłuszczu osierdziowego. Liczba ta wzrosła do 29% u osób z nadwagą (BMI od 25 do <30) i 55% dla grupy z otyłością (BMI od 30).

„Odkrycia te podkreślają, że tkanka tłuszczowa wokół serca może być szczególnie niebezpieczna dla zdrowia serca” – powiedział dr Gregg C. Fonarow, profesor medycyny sercowo-naczyniowej na UCLA.

Naukowcy alarmują także, że im większa ilość tłuszczu w osierdziu, tym większe ryzyko niewydolności serca. Według badań kobiety mają zwykle mniej tłuszczu osierdziowego niż mężczyźni, jednak są bardziej narażone na niewydolność serca z powodu tłuszczu osierdziowego niż mężczyźni.

Jak zredukować tłuszcz osierdziowy?

Badania wykazały, że utrata masy ciała może zmniejszyć tłuszcz osierdziowy, a te redukcje mogą przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Eksperci twierdzą, że kluczem jest zdrowa dieta i regularne ćwiczenia. U osób ze skrajną otyłością, którym trudno jest schudnąć dzięki zmianom diety i ćwiczeniom pomóc może interwencja chirurgiczna.

„Ważne jest przestrzeganie zdrowej diety dla serca, która koncentruje się na owocach i warzywach, bogatych w błonnik produktach pełnoziarnistych, owocach morza, orzechach, roślinach strączkowych i nasionach, a także jedzeniu kilku bezmięsnych posiłków tygodniowo i włączaniu bogatych w omega-3 owoców morza do co najmniej co najmniej dwa posiłki w tygodniu” – powiedziała Kristen Smith, dietetyczka.

Poziom tłuszczu osierdziowego można określić za pomocą tomografii komputerowej. U osób, które mają dużą ilość, powinny zostać przeprowadzone badania pod kątem „wielkiej czwórki”: wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego poziomu cukru we krwi, nieprawidłowego poziomu cholesterolu i wszelkich dowodów zawału serca lub choroby wieńcowej.

Czytaj też:

Żywność, od której odkłada się tłuszcz na brzuchu