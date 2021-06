Ten owoc „oczyszcza” żyły i tętnice, obniżając ryzyko chorób krążenia

Każdy, kto kiedykolwiek spróbował owocu granatu lub spożył sok, wie, że ma on niezwykłą cierpkość – sprawia wręcz, że czujemy pewnego rodzaju odświeżenie. To odczucie jest technicznie spowodowane obkurczaniem i dezynfekcją błon śluzowych. Naukowcy wykazali, że granat podobnie może działać na wnętrze żył i tętnic, zmniejszając ryzyko chorób układu krążenia.

Jak granat działa na żyły i tętnice?

Badanie opublikowane w czasopiśmie Atherosclerosiswykazało, że ekstrakt z granatu może zapobiegać i/lub odwracać postępujące zgrubienie tętnic wieńcowych spowodowane gromadzeniem się substancji tłuszczowych, znane jako miażdżyca. Co ciekawe, naukowcy odkryli również, że leczenie ekstraktem z granatu obniżyło poziom stresu oksydacyjnego, zmniejszyło akumulację lipidów w mięśniu sercowym, oraz obniżyło nieprawidłowości wykryte w badaniu EKG.

Naukowcy efektu upatrują w tym, że nasze usta i tętnice są wyścielone tym samym typem komórek: komórkami nabłonka. To jeden z czterech podstawowych typów tkanek u zwierząt, który wraz z tkanką łączną, mięśniową i nerwową stanowi wewnętrzne ściany całego układu krążenia. Tak więc ten niesamowity efekt oczyszczania odczuwalny w ustach może być w rzeczywistości podobny do tego, co odczuwa twój układ krążenia – i nabłonek/śródbłonek wyściełający wnętrze twoich żył i tętnic.

Dodatkowo spożywanie granatu zapewnia dodatkowe korzyści zdrowotne, takie jak:

Obniżenie ciśnienia krwi

Działanie antybakteryjne i antywirusowe

Działanie przeciwzapalne

