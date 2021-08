Jaki jest związek pomiędzy wysokością wzrostu a ryzykiem udaru u kobiet? Będziecie zaskoczeni

Na łamach prestiżowego „BMJ Open” zaprezentowano najnowsze wyniki kilkuetapowych badań, w których wzięło udział ponad 2,4 tys. kobiet ze Szwecji i Danii. Uczestniczki w wieku od 30 do 60 lat badano na różnych etapach życia w odstępie 10-13 lat.

Okazało się, że po uwzględnieniu takich czynników jak styl życia, palenie papierosów, liczba kilogramów masy ciała, poziom aktywności fizycznej, wykształcenie czy picie alkoholu, największy wpływ na wzrost ryzyka udaru u kobiet miało to, w jakim tempie zmniejszał się ich wzrost z powodu naturalnych procesów starzenia się organizmu. Jak to możliwe?

Ryzyko udaru u kobiet może mieć związek z tempem, w jakim z wiekiem zmienia się ich wzrost

Utrata wzrostu związana z wiekiem zaczyna się około 50. roku życia, kiedy nasze krążki międzykręgowe powoli się przykurczają. Wpływ na coraz mniejszą liczbę centymetrów ma też utrata gęstości kości spowodowana naturalnym procesem starzenia się organizmu. Najwyraźniej widoczne jest to u kobiet, które są bardziej niż mężczyźni narażone na osteoporozę.

Zdaniem naukowców przyspieszająca po 60. roku życia utrata wzrostu sprawia, że części kobiet grozi nawet dwukrotnie wyższe ryzyko udaru. Dotyczy to zwłaszcza tych pań, u których zmiany w wysokości wzrostu zachodzą w najszybszym tempie.

O 2 cm bliżej do... udaru, czyli dlaczego stopniowa utrata wzrostu może być groźna?

Każdy utracony centymetr wzrostu może zwiększać ryzyko udaru u kobiet od 14 do 21 proc. (w zależności od tego, jak są wysokie). Badaczom udało się obliczyć, że największe zagrożenie udarem jest u pań, które wraz z wiekiem straciły około 2 cm wzrostu – w ich przypadku taka zmiana w wysokości może nawet dwukrotnie zwiększać możliwość udaru mózgu. Jak temu zapobiec?

Badacze sugerują, że regularna aktywność fizyczna może spowolnić tempo, w jakim zaczynamy tracić wzrost wraz z wiekiem. Pacjentkom zalecają, by nie zapominały o systematycznym uprawianiu jakiegokolwiek sportu. Lekarzy zaś zachęcają do tego, by zmianę wzrostu u pań po 50. roku życia traktować jako dodatkowy czynnik zwiększający ryzyko udaru u kobiet.

