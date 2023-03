Masz zimne stopy? Tych 5 objawów wysokiego poziomu cholesterolu zobaczysz na nogach

Hipercholesterolemia jest rozpoznawana na podstawie analizy wyników lipidogramu, czyli badania laboratoryjnego wykonywanego z krwi. Oznacza się w nim cholesterol całkowity, LDL, a czasem także HDL (tzw. „zły” cholesterol) oraz trójglicerydy.

Za nieprawidłowe uznaje się stężenie cholesterolu LDL wyższe niż 115 mg/dl i cholesterolu całkowitego wyższe niż 190 mg/dl. Te wartości są jednak inne, jeżeli odnoszą się do osób z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, leczących się na cukrzycę, albo cierpiących na niewydolność serca. Wśród objawów, które mogą wskazywać na rozwój tej choroby, są zmiany odczuwalne w kondycji nóg i stóp. Sprawdź, co powinno cię zaniepokoić.

Wysoki cholesterol a zimne stopy

Jeśli marzną ci stopy, chociaż nie jest zimno, to przyczyną może być podwyższony poziom cholesterolu – wskazują lekarze. Dzieje się tak dlatego, że nadmiar cholesterolu odkładający się stopniowo w ścianach tętnic, usztywnia i zwęża naczynia krwionośne. W efekcie dopływ krwi do stóp jest zmniejszony, co powoduje uczucie zimna.

Wygląd stóp a wysoki poziom „złego” cholesterolu

Objawy wysokiego cholesterolu można obserwować w zmianie wyglądu stóp. Sygnałem świadczącym o tych zaburzeniach może być błyszcząca i naciągnięta skóra na stopach. Niepokój powinien wzbudzić także jej kolor. U osoby, która cierpi na hipercholesterolemię, stopy są nienaturalnie blade. Wolniej też odrastają włoski po goleniu nóg.

Uczucie ciężkości w nogach a cholesterol

Ból lub dyskomfort odczuwany w dolnej części nóg, opisywany jako „uczucie ciężkości” może wynikać ze słabszego przepływu krwi przez te okolice – tłumaczą lekarze. Jeśli poziom cholesterolu jest podwyższony, możemy odczuwać, że nasze nogi są słabe i zmęczone. U niektórych osób występuje również problem z wyprostowaniem kończyn.

Bolesnych skurcze nóg a cholesterol

Skurcze nóg i stóp, które pojawiają się najczęściej nocą, mogą świadczyć o chorobie tętnic obwodowych, która jest konsekwencją miażdżycy. Zdarza się również, że przyczyny tej dolegliwości są inne. Należą do nich: niedobór magnezu oraz stan zapalny w organizmie.

Trudno gojące się rany na stopach a cholesterol

Rany na stopach lub nogach są związane z chorobą tętnic obwodowych, do której dochodzi na skutek zbyt wysokiego poziomu cholesterolu. Rany mogą pojawiać się nie tylko na nogach i stopach, ale również na całym ciele.

