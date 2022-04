Trądzik na plecach – przyczyny, objawy i leczenie, domowe sposoby na trądzik na plecach

Trądzik to poważny problem, który nie dotyczy obecnie jedynie nastolatków. Lawinowo rośnie liczba dorosłych, u których pojawia się ta choroba dermatologiczna, co ma związek m.in. z trybem życia i stosowaną dietą. W przypadku trądziku pospolitego mamy do dyspozycji wiele różnych metod zapobiegania powstawaniu niedoskonałości oraz leczenia schorzenia. Zdecydowanie trudniejszym wyzwaniem są inne rodzaje trądziku np. trądzik bliznowaty i trądzik ropowiczy.

Co to jest trądzik?

Trądzik zaliczany jest do grupy przewlekłych chorób dermatologicznych, które obejmują aparat włosowo-łojowy. Związany jest z nasilonym łojotokiem, który prowadzi do powstawania na skórze zaskórników, krost, a także rozległego stanu zapalnego, któremu mogą towarzyszyć bolesne ropnie.

Trądzik występuje przede wszystkim w okolicach łojotokowych, czyli na skórze, w której znajduje się dużo gruczołów łojowych. Najczęściej pojawia się na skórze twarzy oraz na granicy owłosionej skóry głowy i na plecach. Rzadziej zmiany trądzikowe występują na klatce piersiowej, pośladkach oraz w okolicy ramion.

Zmiany trądzikowe są typowe dla okresu dojrzewania, co ma związek z burzą hormonalną, która powoduje nadmierne wydzielanie łoju. Nadmiar produkowanego łoju jest pożywką dla bytujących na skórze bakterii, dlatego niezwykle ważna jest prawidłowa higiena skóry oraz działanie w kierunku regulacji pracy gruczołów łojowych. Warto wiedzieć, że w przypadku trądziku, nie należy dopuszczać do przesuszenia skóry, np. stosując kosmetyki na bazie alkoholu, bo nadmierne przesuszenie skóry jedynie nasila problem. Źle dobrane kosmetyki powodują także zatykanie się porów, co prowadzi do powstawania ropni oraz torbieli przywłośnych. Nasilone zmiany zapalne mogą wymagać zastosowania silnie działających leków.

Rodzaje trądziku

W przypadku cery trądzikowej, mamy do czynienia z różnymi rodzajami zmian skórnych. Najczęściej występuje trądzik pospolity, który dotyczy zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych. Cechuje się on stosunkowo łagodnym przebiegiem i rzadko prowadzi do powstawania szpecących blizn. Odpowiednio leczony, mija dość szybko, jednak może nawracać np. na skutek zmian hormonalnych. Trądzik pospolity charakteryzuje się występowaniem zaskórników, grudek oraz krost, które mogą ulegać nadkażeniu bakteryjnemu, co prowadzi do pojawienia się zmian zapalnych, czyli ropni oraz towarzyszących im objawów zakażenia. Najczęstszą przyczyną nadkażenia zmian trądzikowych, jest ich wyciskanie oraz dotykanie skóry brudnymi rękami, jak również stosowanie niewłaściwie dobranych kosmetyków.

Inne rodzaje trądziku to m.in. trądzik skupiony, bliznowaty, ropowiczy i różowaty. W ciężkich postaciach trądziku dochodzi do zaostrzenia się stanu zapalnego, zakażenia bakteryjnego, a także m.in. martwicy tkanek, która powoduje powstawanie blizn potrądzikowych. Mogą one być bardzo głębokie, co sprawia, że stają się przyczyną kompleksów.

Dość rzadko diagnozowaną postacią trądziku, jest trądzik wywołany. Pojawia się on na skutek przyjmowania niektórych leków, do których zaliczamy m.in. leki przeciwpadaczkowe, leki immunosupresyjne, niektóre witaminy i hormony.

Objawy trądziku na plecach

Trądzik na plecach niewiele różni się od trądziku na twarzy. Może mieć postać łagodną, umiarkowaną lub ciężką. Zmiany chorobowe na plecach występują przede wszystkim w górnej części pleców, gdzie jest najwięcej gruczołów łojowych.

Łagodny trądzik na plecach (trądzik zaskórnikowy) powoduje, że na skórze pojawiają się otwarte i zamknięte zaskórniki, a także nieliczne grudki. Brak jest w tym przypadku większych guzków oraz ropnych cyst. Nie występuje również przerost gruczołów łojowych.

Trądzik na plecach o umiarkowanym nasileniu (trądzik grudkowy) cechuje się obecnością licznych zaskórników, grudek, a także niewielkiej ilości guzków, które pojawiają się na skutek przerostu gruczołów łojowych. Brak jest w tym przypadku ropnych cyst.

Ciężka postać trądziku na plecach (trądzik guzkowy, cystowy) objawia się licznymi zaskórnikami, grudkami, guzkami i obecnością wielu zmian o charakterze ropnym. Ropne cysty mogą mieć nawet kilkanaście minimetrów średnicy. W tym przypadku rozrost gruczołów łojowych jest znaczny, a stan zapalny bywa rozległy. Pryszcze na plecach mogą powodować ból, a duże guzki przeszkadzają w czasie leżenia i siedzenia. Typowe dla tej postaci trądziku, jest nadkażenie bakteryjne zmian skórnych, co może wymuszać zastosowanie m.in. antybiotyków do stosowania miejscowego.

Nawracający trądzik zawsze wymaga zasięgnięcia porady lekarskiej, co pozwoli na dobór odpowiedniej metody leczenia.

Pryszcze na plecach – przyczyny

Co jest przyczyną pryszczy na plecach? Przyczyny powstawania pryszczy na plecach są takie same jak w przypadku trądziku na twarzy. Do najczęstszych przyczyn trądziku na plecach, zaliczamy:

zwiększoną produkcję łoju,

zaburzenia hormonalne,

zaburzenia rogowacenia ujść jednostek włosowo-łojowych,

bogatą w tłuszcze i cukry proste dietę,

nadmierny stres.

Nie bez znaczenia pozostają także czynniki genetyczne, które powodują, że pryszcze na plecach stają się wielopokoleniowym problemem w wielu rodzinach. Na pojawienie się zmian trądzikowych wpływa również niewłaściwa pielęgnacja skóry. Częściej trądzik na plecach występuje u chłopców w okresie dojrzewania. W grupie osób dorosłych, które zmagają się ze zmianami trądzikowymi, dominują kobiety. Wrodzona tendencja do występowania trądziku pozwala odpowiednio wcześnie rozpocząć prawidłową pielęgnację skóry, która sprawi, że krosty na plecach będą mniej liczne i szybciej znikną. Średnio zmiany trądzikowe utrzymują się około 5 lat, jednak mogą systematycznie nawracać np. na skutek zmiany diety i stresu. Powstawaniu zmian trądzikowych na plecach sprzyja także noszenie obcisłych ubrań, które mogą podrażniać skórę.

Zasady pielęgnacji cery trądzikowej

Skóra trądzikowa wymaga systematycznej, odpowiedniej pielęgnacji, która oczyszcza skórę, redukuje stan zapalny, a także pomaga pozbyć się obecnych na skórze drobnoustrojów, bo to one są odpowiedzialne za powstawanie ropnych krost. Do pielęgnacji cery trądzikowej nie powinno stosować się tradycyjnego mydła, kosmetyków z alkoholem, kosmetyków zawierających syntetyczne związki barwników, a także produktów, w których składzie znajdują się SLS-y, parabeny i inne chemiczne substancje. Niezwykle ważne jest codzienne oczyszczanie skóry oraz redukowanie czynników, które mogą zaostrzać przebieg choroby, m.in. konieczne jest stosowanie odpowiedniej diety.

W celu profesjonalnej pielęgnacji cery trądzikowej stosuje się m.in. peelingi chemiczne. W ich składzie znajdziemy np. kwas salicylowy i kwasy owocowe.

Domowe sposoby na trądzik na plecach

Pielęgnacja domowa skóry pleców, na której pojawiają się pryszcze, uwzględnia m.in. kąpiele ziołowe. Pozwalają one ograniczyć nadmierną aktywność gruczołów łojowych, a także mają działanie antybakteryjne, przeciwzapalne i łagodzące. Niezbędne jest utrzymywanie wysokiego poziomu higieny oraz stosowanie do mycia objętej stanem zapalnym skóry odpowiednich kosmetyków. Pryszcze na plecach mogą wymagać stosowania preparatów o działaniu miejscowym m.in. maści, które redukują stan zapalny.

Zmian trądzikowych nie należy wyciskać, bo prowadzi to do zaostrzenia się objawów choroby, a także skutkuje nadkażeniem bakteryjnym i roznoszeniem się stanu zapalnego na kolejne partie skóry.

Pryszcze na plecach są prawdziwym utrapieniem. Nie tylko wywołują ból, gdy dojdzie do nadkażenia bakteryjnego, ale także są przyczyną kompleksów. Im wcześniej zaczniemy stosować właściwie dobrane kosmetyki myjące oraz rozpoczniemy leczenie, tym szybciej pozbędziemy się tego defektu kosmetycznego i związanych z nim problemów.

