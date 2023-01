Jak długo grzyby zostają w butach? Dermatolog radzi, jak dobrze zdezynfekować buty

Katarzyna Pyrkosz jest dermatolożką i wenerolożką, a swoją wiedzą dzieli się również w mediach społecznościowych. Na Instagramie prowadzi profil o nazwie @katarzynapyrkoszdermatolog. W jednym z postów przyjrzała się kwestii dezynfekcji butów przy leczeniu grzybicy.

Po co dezynfekować buty przy leczeniu grzybicy?

„Jeśli cierpisz na grzybicę stóp lub grzybicę paznokci stóp, to pamiętaj, że grzyby, które wywołują te choroby, mogą przetrwać w Twoich butach przez wiele miesięcy. Nawet jeśli będziesz skutecznie leczyć grzybicę, to grzyby z obuwia mogą spowodować nawrót choroby. Dlatego dezynfekcja obuwia jest ważnym elementem leczenia grzybicy”– tłumaczy Katarzyna Pyrkosz.

Specjalistka przypomina, że Polskie Towarzystwo Dermatologiczne w swoich rekomendacjach dotyczących leczenia infekcji grzybiczych zaleca stosowanie do dezynfekcji butów wacików nasączonych formaliną. Jak to zrobić? Jak pisze Katarzyna Pyrkosz, wacik nasączony formaliną należy włożyć do buta na 48 godzin. But powinien być włożony do szczelnie zamkniętego, foliowego worka. To jednak nie koniec, bo po takim zabiegu trzeba buty porządnie przewietrzyć, bo formalina może działać toksycznie. „Najlepiej, żeby cały proces dezynfekcji odbywał się poza mieszkaniem: możesz to zrobić na balkonie lub w ogródku”– radzi lekarka.

Czy formalina to jedyny sposób na dezynfekcję butów?

Katarzyna Pyrkosz zwróciła uwagę, że wspomniane rekomendacje PTD opublikowano 7 lat temu, dlatego postanowiła sprawdzić, czy są inne sposoby, bez użycia formaliny. „W opublikowanym w zeszłym roku artykule przeglądowym kanadyjski zespół autorów zebrał informacje podsumowujące możliwości leczenia grzybicy paznokci. Autorzy zaproponowali, aby do dezynfekcji butów wykorzystywać urządzenia do ozonowania lub specjalne lampy UV. Możliwość stosowania takich urządzeń omawia też American Academy of Dermatology na swojej stronie internetowej w artykule dotyczącym grzybicy paznokci”– napisała.

Lekarka podkreśla, że grzybicą można zarazić się także nosząc cudze buty. Dlatego – jeśli chcesz nosić buty po kimś, także warto je najpierw zdezynfekować.

