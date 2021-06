Masz torbiel przy nadgarstku? Ta narośl to może być ganglion

Ganglion to torbiel galaretowata, która powstaje w okolicy stawów m.in. przy torebce stawowej. Zmiana ta ma związek z nadmiernym obciążaniem stawów oraz rozwijającym się pod wpływem m.in. upływu lat procesem degeneracji stawów. Ganglion nie jest zmianą o podłożu nowotworowym i nie zagraża zdrowiu, jednak każdy guz lub torbiel, które pojawiają się na ciele, wymagają konsultacji lekarskiej.

Co to jest ganglion?

Ganglion jest zmianą podskórną, która związana jest z naszym trybem życia. Pojawia się zarówno u kobiet, jak i mężczyzn w okolicy narażonych na duże obciążenia lub częste urazy stawów. Z tego względu często występuje u osób pracujących fizycznie, zawodowych sportowców i amatorów wysiłku fizycznego, a także osób z nadwagą i otyłością. Teoretycznie ganglion może dotyczyć każdego z nas, jednak czynnikiem warunkującym jego pojawienie się pod skórą są powtarzające się urazy lub postępujące zmiany o podłożu zwyrodnieniowym.

Ganglion jest coraz częściej diagnozowany nie tylko u osób codziennie narażających się na duży wysiłek fizyczny, ale także osób nadwyrężających stawy np. nadgarstków podczas pracy przy komputerze oraz wykonujących inne, codziennie powtarzane czynności. Mają one destrukcyjny wpływ na stawy, prowadząc nie tylko do rozwoju torbieli galaretowatych, ale także współtowarzyszących im i postępującemu zwyrodnieniu stawów objawów. Ganglion, choć nie jest zmianą zagrażającą zdrowiu i życiu, ma wpływ na codzienne funkcjonowanie, stając się przyczyną dyskomfortu.

Ganglion – przyczyny

Ganglion powstaje na skutek nadprodukcji płynu stawowego. Jego ilość zwiększa się pod wpływem toczącego się procesu zapalnego w obrębie stawu. Czasami źródłem zapalenia jest także pochewka stawowa. Nadmiar płynu stawowego rozciąga tkanki, prowadząc do powstania zachyłka, w którym zaczyna się on gromadzić. Wypełniający się płynem stawowym zachyłek zaczyna tworzyć guz pod skórą. Jest on wypełniony galaretowatą substancją, w której składzie znajduje się m.in. kolagen i otoczony tkanką łączną.

Przyczyn powstawania torbieli galaretowatych należy szukać przede wszystkim w naszym stylu życia. Zmiana ta jest typowa dla osób aktywnych fizycznie, jednak nie musi mieć związku z uprawianiem sportu. Przyczyną powstawania ganglionów mogą być także przeciążenia i urazy związane z brakiem aktywności oraz wykonywaniem codziennie obciążających konkretny staw lub stawy czynności. Pojawienie się torbieli galaretowatej zwykle poprzedzają specyficzne objawy przeciążenia i stanu zapalnego, czyli ból, obrzęk i ograniczenie ruchomości stawu. Pod wpływem stosowanego leczenia objawowego mogą one czasowo zanikać.

Ganglion – objawy

Zmiany torbielowate, które tworzą się pod skórą, objawiają się w podobny sposób, dlatego nie obędzie się bez diagnostyki. Zdiagnozowanie torbieli galaretowatej bez wizyty u lekarza jest niemożliwe i niebezpieczne, bo zbagatelizowana i mylnie wzięta za ganglion zmiana, może być innym rodzajem guza.

Ganglion początkowo jest zmianą bardzo małych rozmiarów. Dość charakterystyczne jest to, że przypomina ukryte pod powierzchnią skóry ziarnko grochu. Choć powstaje z płynu stawowego, to nie jest wypełniony płynem, ale galaretowatą treścią, która sprawia, że guz w dotyku jest twardy. Ganglion możemy przesunąć pod skórą, jednak z czasem zakres ruchu zmiany staje się ograniczony. W zależności od wielkości i miejsca powstania ganglion wywołuje mniej lub bardziej dokuczliwe objawy. Do najczęstszych, zaliczamy m.in.:

ból w okolicy stawu,

uczucie rozpierania,

ograniczenie ruchomości stawu.

Wraz z procesem wzrostu ganglion staje się problemem natury estetycznej. Jeżeli powstanie np. przy stawie skokowym lub nadgarstku, utrudnia normalne funkcjonowanie.

Podsumowując, ganglion nie jest zmianą groźną dla zdrowia, jednak może powodować spory dyskomfort. Ma bezpośredni związek ze złą kondycją stawu, w którego obrębie powstaje, dlatego wymaga odpowiedniego leczenia. W zależności od wielkości oraz przyczyn wystąpienia ganglionu stosowane są różne metody leczenia m.in. zabiegi z zakresu fizjoterapii, laseroterapia i ochrona stawów przed przeciążeniami. W przypadku dużych lub szczególnie uciążliwych zmian może być konieczne leczenie zabiegowe, które pozwoli usunąć zgromadzony w torbieli płyn.

