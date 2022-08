Masażer prostaty – jaki wybrać oraz jakie zalety ma tego rodzaju masaż?

Młodzi mężczyźni często zapominają o istnieniu prostaty. Wraz z upływem lat, gruczoł krokowy zaczyna się powiększać oraz pojawiają się w jego obrębie stany zapalne, które zwiększają ryzyko rozwoju raka prostaty. Dbanie o narządy męskiego Masażer prostaty powinno uwzględniać systematyczne badanie prostaty, które należy wykonywać także wówczas, gdy nie występują objawy wskazujące na problemy w obrębie stercza.

Prostata – czym jest i jakie pełni funkcje?

Prostata to jeden z narządów męskiego układu moczowo-płciowego, którego choroby najczęściej dotykają mężczyzn po 45. roku życia. Objawy związane z chorobami prostaty są typowe dla znacznego odsetka męskiej populacji w wieku średnim i podeszłym, co ma związek z niewielkim przerostem gruczołu krokowego, do którego dochodzi na skutek zmian w męskim układzie hormonalnym.

Zaburzenia hormonalne w okresie andropauzy (męski odpowiednik menopauzy) powodują powiększanie się gruczołu stercza, a także sprzyjają rozwojowi stanów zapalnych. U części mężczyzn na skutek przerostu i zapalenia prostaty może dojść do poważnych powikłań, które wymagają specjalistycznego leczenia np. leczenia chirurgicznego. Zagrożeniem dla zdrowia i życia mężczyzn w średnim i podeszłym wieku jest rak prostaty. Nowotwór ten bywa bardzo późno wykrywany. Jest to spowodowane unikaniem badań profilaktycznych.

Prostata jest niezwykle ważna dla prawidłowych funkcji seksualnych mężczyzn, odpowiadając za produkcję wydzieliny, w której znajdują się plemniki. Jest ona niezbędna w celu transportu nasienia wewnątrz ciała kobiety, a także odpowiada za odżywienie plemników, wpływając na męskie zdolności rozrodcze. Zdrowa prostata jest niewyczuwalna i nie powoduje żadnych dolegliwości zdrowotnych. Jeżeli zaczyna się powiększać, to pojawiają się początkowo subtelne, a następnie uciążliwe objawy, które wymagają odpowiedniego postępowania.

Prostata a zaburzenia funkcji seksualnych

Pierwszym objawem przerostu prostaty mogą być zaburzenia funkcji seksualnych oraz problemy z oddawaniem moczu. Powiększający się gruczoł krokowy powoduje problemy z całkowitym opróżnieniem pęcherza, czego powikłaniem jest m.in. kamica pęcherza moczowego oraz inne schorzenia narządów układu moczowego. Na schorzenia prostaty może także wskazywać konieczność częstego oddawania moczu w dzień oraz w nocy, a także ból i pieczenie podczas oddawania moczu i ból w okolicy krocza.

Jednym z charakterystycznych objawów, które mogą wskazywać na zaburzenia w pracy gruczołu krokowego, jest przerywany strumień moczu, co ma związek ze stopniowym utrudnianiem przepływu moczu przez powiększającą się prostatę. Jednym ze sposobów wspierania zdrowia prostaty, a także usprawniania funkcjonowania tego gruczołu, jest masowanie prostaty. Masaż prostaty można wykonywać przezodbytniczo lub zewnętrznie. Korzyści z niego płynące są bardzo duże, uwzględniając m.in. skuteczną redukcję niewielkich stanów zapalnych, które występują u większości mężczyzn w średnim wieku.

Dlaczego warto wykonywać masowanie prostaty?

Masaż prostaty (dojenie prostaty) może nie tylko poprawić funkcjonowanie gruczołu krokowego, ale także sprawiać przyjemność. Bywa często postrzegany jako element intymnych zbliżeń, co sprawia, że stanowi pewnego rodzaju tabu. W Polsce masaż prostaty nie cieszy się ogromną popularnością i jest kojarzony przede wszystkim z techniką seksualną, jednak poznanie jego tajników to sposób na poprawę zdrowia oraz ograniczenie ryzyka, które związane jest z postępującym zapaleniem prostaty. W celu wykonania masażu prostaty możemy wykorzystać masażer prostaty, który swoim wyglądem przypomina nieco wibrator, jednak możliwe jest także wykonanie masażu prostaty bez jego pomocy. Każdy mężczyzna powinien poznać korzyści płynące z regularnego wykonywania masażu prostaty, a także wiedzieć, w jaki sposób wykonać masowanie prostaty, co pozwoli zadbać o zdrowie gruczołu krokowego.

Masaż prostaty to inaczej dojenie prostaty. Nazwa ta nie jest przypadkowa, bo podczas masażu stercza wytwarzany jest płyn prostaty. Dojenie prostaty nie ma jedynie za zadanie dostarczyć seksualnej przyjemności. Stymulacja prostaty w pozytywny sposób przekłada się na zdrowie gruczołu krokowego, pomagając redukować stany zapalne oraz niewielki przerost stercza. Masaż prostaty, który wykonywany jest systematycznie, przynosi ogromne korzyści, jednak należy pamiętać, że powinno się wcześniej odpowiednio przygotować do masażu stercza. Niezbędne jest zadbanie o odpowiednią higienę zabiegu, korzystanie z lubrykantów, a także masażera prostaty, który będzie wykonany z bezpiecznych dla zdrowia materiałów np. silikonu medycznego.

Długość całkowita masażera prostaty to zwykle kilkanaście centymetrów. Spora różnorodność produktów z kategorii masażery prostaty pozwala dopasować je do indywidualnych potrzeb. Na początek można wykonywać masowanie prostaty za pomocą palca samodzielnie lub z pomocą drugiej osoby. Zalecany jest nie tylko masaż prostaty wewnętrzny, który wykonywany jest za pomocą masażera prostaty lub palca przez odbyt, ale także zewnętrzny masaż prostaty.

Jak wygląda masażer prostaty?

Masażery prostaty przypominają nieco swoim wyglądem niewielki wibrator. Mają anatomiczny kształt, który ułatwia skuteczne stymulowanie prostaty. Masażery prostaty stosowane są doodbytniczo, dlatego przed dojeniem prostaty niezbędne jest wypróżnienie się oraz wykonanie lewatywy, dzięki czemu „zabieg” będzie przebiegał w higienicznych warunkach. Wykorzystanie profesjonalnego masażera prostaty to jeden ze sposobów dojenia stercza, ale możemy także wykonać masaż zewnętrzny z pomocą masażera lub za pomocą palca. Technikę można dopasować do własnych upodobań. Choć masaż prostaty ma znaczenie terapeutyczne i profilaktyczne, to sprawia również przyjemność, więc nie powinno dziwić, że podczas masowania prostaty dochodzi do wzwodu penisa oraz związanego z orgazmem wytrysku.

Ważne! Wszystkie akcesoria i gadżety erotyczne, które stosowane są nie tylko analnie, ale także waginalnie wymagają zastosowania lubrykantów. Lubrykant należy również zastosować, dojąc prostatę palcem. Dzięki odpowiedniemu poślizgowi masowanie prostaty nie wywołuje dyskomfortu i masaż staje się przyjemny, a także możliwa jest ochrona delikatnej śluzówki odbytu przed otarciami i innymi uszkodzeniami. Dla początkujących zalecany jest najpierw masaż prostaty palcem przez odbyt lub zewnętrznie. Prostatę można masować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Zarówno profilaktyczny, jak i terapeutyczny masaż prostaty powinno się skonsultować z lekarzem, bo istnieją pewne przeciwwskazania do jego wykonywania. Ze stymulacji prostaty należy zrezygnować np. w przypadku występowania bakteryjnego zapalenia prostaty, a także hemoroidów. Nie należy wykonywać dojenia prostaty również przy zapaleniu cewki moczowej.

Jaki masażer prostaty wybrać?

Masażery prostaty to spora grupa produktów, które trzeba dopasować do indywidualnych potrzeb pod względem rozmiarów (długość, średnica), a także dodatkowych funkcji. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo zastosowania, dlatego zakupów należy dokonywać w sklepie, który oferuje jedynie profesjonalne akcesoria i gadżety erotyczne.

Akcesoria do masażu prostaty muszą być wykonane z bezpiecznych dla skóry materiałów. Warto pamiętać, że wymagają nie tylko stosowania lubrykantów, ale także odpowiednich środków myjących, które pozwolą utrzymać je w higienicznej czystości.

Możemy wybrać klasyczny masażer prostaty, a także nowoczesne masażery o uniwersalnym zastosowaniu i masażery, których pracą możemy sterować zdalnie za pomocą pilota oraz aplikacji. Niektóre produkty przeznaczone są nie tylko dla mężczyzn, ale także mogą być stosowane w parach.

Podsumowując, stymulowanie prostaty poprawia zdrowie gruczołu krokowego. Masowaniu gruczołu krokowego warto poświęcić nieco czasu, wybierając odpowiedni masażer prostaty, a także technikę masażu, która sprawi największą przyjemność. Masowanie prostaty palcem można wykonywać zewnętrznie i wewnętrznie, jednak coraz więcej mężczyzn korzysta w tym celu ze specjalnego wibratora. Dzięki wibracjom, których moc możemy dopasować do swoich potrzeb, dojenie prostaty jest nie tylko skuteczne, ale także bardziej przyjemne.

