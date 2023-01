3 oznaki, że twoje nerki nie pracują prawidłowo. Nie lekceważ ich

Nerki to małe narządy, które jednak pełnią w organizmie ważne funkcje. Pozbywają się szkodliwych substancji, wytwarzają mocz, regulują gospodarkę wodno-elektrolitową. Jeśli zaczynają pracować nieprawidłowo, niesie to ryzyko zatrucia organizmu, a także jego niewłaściwego funkcjonowania.

Jak rozpoznać, że nerki chorują?

Głównym objawem chorób nerek są problemy z oddawaniem moczu. Jeśli zauważymy zmianę zabarwienia moczu, pianę lub krew, powinniśmy jak najszybciej udać się do lekarza. Internista zleci nam wykonanie badań i skieruje nas do nefrologa. Powyższe objawy mogą świadczyć o stanach zapalnych nerek lub ich niewydolności. Mogą oznaczać kłębuszkowe zapalenie nerek, kamienie nerkowe lub inną infekcję.

Istnieją jednak również inne symptomy, które świadczą o tym, że nerki przestały pracować prawidłowo. Jakie?

1. Sucha skóra

Suchość skóry może świadczyć o odwodnieniu organizmu, a także o stanach zapalnych skóry. Swędzenie i nadmierna suchość to charakterystyczne objawy atopowego zapalenia skóry, które wymagają odpowiedniej pielęgnacji skóry, a także kontroli dermatologicznej. Sucha skóra może jednak wskazywać również na problemy z nerkami. Przy niewydolności tych narządów pojawia się mniejsza potliwość, a warstwa rogowa naskórka staje się cienka. W takiej sytuacji należy wykonać badania laboratoryjne i znaleźć przyczynę choroby.

2. Opuchnięcie kostek

Problemy z nerkami przyczyniają się do występowania zaburzeń w gospodarce wodno-elektrolitowej. Jeśli nerki nie nadążają z filtrowaniem płynów, ich nadmiar może gromadzić się w kończynach. Objawem takiej sytuacji są obrzęki, które kumulują się głównie w kończynach dolnych. Warto jednak pamiętać, że obrzęki mogą sygnalizować także zaburzenia krążenia i choroby układu sercowo-naczyniowego, dlatego należy również sprawdzić przyczyny kardiologiczne.

3. Skurcze mięśni

Innym sygnałem świadczącym o chorobach nerek, mogą być skurcze mięśni. Przyczyniają się do nich zaburzenia gospodarki elektrolitowej i niski poziom magnezu. Nagminnie występujące skurcze mięśni są wskazaniem do wykonania badania poziomu magnezu oraz do wykonania dokładnej diagnostyki. Być może wystarczy suplementować dobrze przyswajalny magnez, by poprawić sytuację, ale jeśli skurcze mięśni są spowodowane niewłaściwą pracą nerek, konieczne jest podjęcie leczenia u nefrologa.

