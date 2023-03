Masz „worki” pod oczami? Skontroluj stan swoich nerek

Nerki pełnią w organizmie funkcję filtra. Oczyszczają krew z toksyn oraz produktów przemiany materii, które wraz z moczem wydalane są z organizmu. Wytwarzają również aktywną formę witaminy D oraz erytropoetynę, dzięki której możliwe jest produkowanie czerwonych krwinek przez szpik. Choroby nerek są późno wykrywane, bo przez długi czas nie dają dolegliwości bólowych. Niestety w Polsce problem z nerkami ba wiele osób. Jak wskazują badania nawet 10 proc. naszego społeczeństwa może spełniać kryteria rozpoznania przewlekłej choroby nerek (PChN). Niewielki odsetek osób wie o swojej chorobie.

Pierwsze objawy nieprawidłowej pracy nerek

Objawy złej pracy nerek można dostrzec na twarzy. Zaniepokoić powinny:



pojawiające się zgrubienia pod oczami, tzw. worki,

obrzęki całej twarzy,

opuchnięte nogi.

Inne, wczesne symptomy chorych nerek to:



wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

zaburzenia oddawania moczu (szczególnie brak oddawania moczu, krwiomocz, który nie towarzyszy infekcjom układu moczowego),

pienienie się moczu, które można zaobserwować w trakcie wizyt w toalecie.

Kto jest najbardziej narażony na choroby nerek?

Na problemy z nerkami szczególnie narażone są osoby chorujące przewlekle na:

W grupie ryzyka są również palacze tytoniu oraz osoby obciążone dziedzicznie (w rodzinach, których występowały choroby nerek).

Ponadto nerki może uszkodzić niedoleczona angina lub grypa, zapalenie pęcherza, a nawet próchnica zębów. Szkodzą im również leki przyjmowane w nadmiarze. Dotyczy to grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), do których należy m.in. ibuprofen, ketoprofen, diklofenak czy naproksen. Nie oznacza to jednak, że nie wolno ich wcale zażywać, nie powinno się jedynie przekraczać zalecanej w ulotce dawki.

Pracę nerek wspomaga woda

Jeśli chcesz zadbać o pracę nerek, pij wodę. To bardzo proste i skuteczne działanie, które wspomaga filtrację. Każdego dnia należy wypijać minimum 2 litry wody.

Gdy organizm jest odwodniony, zagęszczenie toksyn jest wysokie, a nerki nie mają wystarczająco surowca do produkcji odpowiedniej ilości moczu. Wówczas nefrony mogą nie nadążać z ich oczyszczaniem. Szkodliwe substancje krążą we krwi i „podtruwają” nas, wywołując m.in. bóle głowy, brzucha, nudności, problemy z koncentracją – tłumaczy nefrolog dr Dominik Cieniawski.

Raz do roku badaj nerki!

Przed poważnymi powikłaniami przewlekłej choroby nerek może uchronić proste badanie profilaktyczne. Jest to zlecane przez lekarza badanie ogólne moczu i oznaczenie we krwi stężenia kreatyniny. Powinno się je wykonywać raz do roku.

