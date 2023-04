Gigantyczny kamień w pęcherzu 46-latka. Jak to możliwe?

O tym ciekawym przypadku poinformowała na facebookowym profilu „Patolodzy na klatce” Paulina Łopatniuk, lekarka, patomorfolożka. Przeczytała o nim w czasopiśmie JMA Journal wydawanym przez Japanese Medical Association.

Objawy kamicy nerkowej u pacjenta z Indonezji

Okazuje się, że choroby pęcherza moczowego w Azji są dużym problemem, ze względu na duże rozwarstwienie społeczne i niski status majątkowy części mieszkańców oraz utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej.

Ten konkretny pacjent z Indonezji, pracujący jako rolnik, trafił do miejscowego szpitala z dolegliwościami typowo urologicznymi. Gdy oddawał mocz, odczuwał gwałtowny, przeszywający ból. Niepokojącym objawem była też krew w moczu oraz zbyt duża częstotliwość jego oddawania. Natomiast pacjent nie gorączkował, nie odczuwał nudności, nie wymiotował i nie miał problemów z nietrzymaniem moczu. Co ciekawe, nie musiał wstawać do toalety w nocy.

Podczas wywiadu lekarskiego rolnik przyznał się, że pięć lat wcześniej wraz z moczem wydalił niewielki kamień.

Jak usunięto gigantyczny kamień z pęcherza?

Lekarz prowadzący przeprowadził badanie fizykalne, które nie wykazało niczego szczególnego. Natomiast zdziwienie wzbudził wynik badania RTG i USG. Okazało się, że mężczyzna ma w pęcherzu moczowym duży kamień, który utrudnia odpływ moczu. Badanie wykazało również stan zapalny pęcherza oraz poszerzenie obu moczowodów oraz umiarkowane wodonercze. Badania laboratoryjne potwierdziły dodatkowo anemię i jedynie nieznaczne pogorszenie parametrów nerkowych. Mężczyźnie przetoczono krew, po czym usunięto kamień operacyjnie. Zastosowano klasyczny zabieg – cystolitotomię, polegającą na nacięciu skóry nad spojeniem łonowym i usunięciu złogów z pęcherza moczowego.

Gigantyczny kamień usunięto z pęcherza bez powikłań.

„Zbadany szczegółowo okazał się składać głównie ze szczawianu wapnia, z pobranego zaś wcześniej moczu udało się wyhodować bakterie z gatunku Proteus mirabilis, w związku z czym leczenie uzupełniono o antybiotykoterapię” – mówi lek. Paulina Łopatniuk.

Jednocześnie dodaje, że kamica moczowa jest dość częstym stanem chorobowym. Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Podobnie jak w przypadku 46-latka, w większości przypadków w skład kamieni wchodzą szczawian lub fosforan wapnia.

Po 6 dniach pacjent został wypisany do domu.

Przed nami gwałtowny wzrost zachorowań na kamicę nerkową

W Polsce kamica nerkowa występuje u około 10 procent mężczyzn i 5 procent kobiet. Istota tej choroby polega na tym, że w układzie moczowym gromadzi się piasek nerkowy. Przyczyny kamicy to niewłaściwa dieta, wypijanie zbyt małych ilości wody, ale i skłonności genetyczne.

Z czasem piasek przybiera postać coraz większych złogów. Gdy staną się większe, a próg ich rozpuszczalności zostanie przekroczony, mogą zacząć utrudniać przepływ moczu czy nawet częściowo dosłownie „zatkać” drogi moczowe. Wtedy mogą pojawiają się trudności z oddawaniem moczu i bardzo silny ból, co znamy jako napady kolki nerkowej.

Niedawno naukowcy ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii alarmowali, że na skutek zmian klimatycznych (zwłaszcza globalnego ocieplenia), w ciągu najbliższych 70 lat nastąpi gwałtowny wzrost zachorowań na kamicę nerkową.

