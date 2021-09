Wąglik pojawił się w Hiszpanii. Ogłoszono alert epidemiologiczny po kilku przypadkach zakażeń

Pierwszy potwierdzony przypadek wąglika w Hiszpanii w ostatnim czasie miał miejsce 25 sierpnia w Navalvillar de Pela w prowincji Badajoz na terenie wspólnoty autonomicznej Estremadury w zachodniej części kraju i dotyczył konia.

Wkrótce pojawiły się kolejne zgłoszenia dotyczące prawdopodobnej infekcji tym samym patogenem u bydła i świń – jedno z nich dotyczy możliwego zakażenia na farmie w Ciudad Real liczącej ponad 300 sztuk bydła. Nadal analizowane są próbki pobrane od co najmniej 2 zwierząt.

„Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z zakażeniami wąglikiem” – podała hiszpańska rozgłośnia radiowa Cope.

twitter

Zagrożenie dla ludzi i zwierząt z powodu potwierdzonych infekcji wąglikiem w Hiszpanii

Od 2012 roku w Hiszpanii zgłoszono 18 podejrzeń wąglika (w tym 4 przypadki u mężczyzn w wieku od 38 do 50 lat). Do zakażenia dochodzi poprzez Gram-dodatnią bakterię Bacillus anthracis nazywaną laseczką wąglika, która wnika do organizmu poprzez:

skórę (powodując poważne owrzodzenia w postaci charakterystycznych czarnych strupów otoczonych pęcherzykami),

układ pokarmowy (doprowadzając głównie do zaburzeń żołądkowo-jelitowych, nudności i wymiotów, a w skrajnych sytuacjach do sepsy) lub

drogą wziewną prowadzącą do najpoważniejszej postaci płucnej infekcji, która może skończyć się zgonem nawet w ciągu 1-2 dni.

Ze względu na to, że wąglik jest odporny na działanie wielu czynników – m.in. wysokiej temperatury i środków dezynfekujących, może stwarzać poważne zagrożenie epidemiologiczne (w czasie II wojny światowej używano go jako broń biologiczną).

Służby sanitarne zdecydowały się na wydanie oficjalnych ostrzeżeń ze względu na potencjalne zagrożenie zakażeniem wąglikiem wśród zwierząt i ludzi (zwłaszcza tych, którzy prowadzą hodowle).

Czytaj też:

7 składników, których NIE mogą zawierać suplementy diety. Powstał nowy wykazCzytaj też:

Jak się pozbyć nadmiaru tłuszczu trzewnego? Wystarczy codziennie jeść... awokado!