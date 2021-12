Dziesiątki tysięcy za OIOM i kilkadziesiąt złotych za szczepionkę. Znamy koszty leczenia COVID-19

Od początku pandemii w marcu 2020 polskie szpitale ponoszą ogromne koszty leczenia chorych na COVID-19. Do najwyższych zalicza się pobyt na OIOM-ie. Cena za leki, zużycie aparatury, kadra medyczna i sanitariat mogą być liczone w dziesiątkach tysięcy złotych za pacjenta – zależnie od tego, ile trwała hospitalizacja.

Cena leczenia COVID-19

Leczenie podstawowe w szpitalu obejmuje antybiotyki i sterydy, a także probiotyki dla osób na antybiotykoterapii. Do tego dochodzić mogą leki moczopędne, wykrztuśne, witamina C. Jeśli pacjent ma problemy z oddychaniem, aplikowany jest tlen.

„Gazeta Wyborcza” podaje szacunkową cenę przykładowych leków podstawowych: cefalosporyny (np. Ceftriaxon) – 8 zł, karbapenemy (np. imipenem) – 128 zł, Remdesivir – 1,6 tys. zł, tocilizumab (przy zaawansowanych zmianach w płucach) – ok. 3 tys. zł. To tylko mała część tego, co przyjmie jeden pacjent w ciągu doby. Dużo zależy od aktualnego stanu chorego, zajętości płuc, wieku czy wagi. Warto wziąć jednak pod uwagę, że standardowy pobyt na oddziale zakaźnym potrwa 10 do 14 dni.

OIOM jest najdroższy

Najbardziej kosztowne leczenie stosuje się oczywiście na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM). Trafiają tam pacjenci, u których standardowe procedury nie przyniosły oczekiwanej poprawy. Często cierpią na choroby współistniejące, które także wymagają dodatkowych leków. Gazeta Wyborcza informuje, że dobowy koszt leczenia na oddziale intensywnej terapii wynosi ok, 4,8 tys. zł. Do tego dolicza się koszt zużycia specjalistycznych sprzętów.

Na przykład podłączenie chorego do ECMO (pozaustrojowe natlenianie krwi) jest wycenione na ok. 50 tys. zł. Dlatego średni koszt leczenia pacjenta na OIOM może przekroczyć nawet 100 tys. zł. Dodajmy do tego, że pobyt z ciężkim COVID-19 przekracza tam standardowo 24 dni. Leczenie pacjentów z COVID-19 finansowane jest z budżetu państwa. Ne ma jednak zbiorczych danych pokazujących, ile łącznie wydano na ten cel.

Nic dziwnego, że lekarze zestawiają te koszty z ceną za szczepionkę przeciwko COVID-19. Wynosi ona kilkadziesiąt złotych za jeden zastrzyk. Aktualnie hospitalizowani obecnie pacjenci z COVID-19 to w ok. 90 proc. osoby niezaszczepione.

Czytaj też:

Ekspert szczerze o mutacjach COVID-19. Odniósł się do kwestii grypyCzytaj też:

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało, ilu zmarło lekarzy chorych na COVID-19