Grypa i RSV połączyły się w wirus hybrydowy. Jakie daje objawy?

Naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow odkryli, że wirusy grypy i RSV mogą się ze sobą łączyć, tworząc tzw. wirus hybrydowy. Jak poinformowali w "Nature Micrology", do tego rodzaju zakażeń dochodzi nawet w 30 procentach przypadkach, najczęściej u dzieci.

Wirus grypy najczęściej atakuje tchawicę i górne drogi oddechowe, wirus RSV z kolei dotyczy dolnych dróg oddechowych i płuc. Jak wynika z badań naukowców, pewna grupa ludzi jest w stanie zarazić się dwoma wirusami jednocześnie.

Wirus hybrydowy infekujący płuca

Badacze ze Szkocji przeprowadzili eksperyment, w wyniku którego sprawdzili, jak zachowują się komórki płuc po zetknięciu z wirusem grypy i wirusem RSV. Okazało się, że wirusy te połączyły się ze sobą, tworząc hybrydę. Na komórkach płuc stworzyły kształt przypominający palmę, gdzie wirus RSV stworzył jej pień, a wirus grypy liście.

Badacze jeszcze nie wiedzą, jakie mogą być skutki koinfekcji. Z dotychczasowych badań wynika, że wirus hybrydowy może mieć możliwości do atakowania większej ilości komórek niż pojedyncze wirusy grypy i RSV. Może także powodować poważniejsze choroby płuc. Badania są na razie jednak nie dość zaawansowane, by oszacować skutki jednoczesnego zachorowania na grypę i RSV.

RSV wciąż najgroźniejsze dla dzieci

Wirus RSV z rodziny Paramyxoviridae najczęściej atakuje małe dzieci do 5. roku życia, powodując objawy infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych. Najgroźniejszy jest dla wcześniaków i niemowląt, u których najczęściej wywołuje konieczność hospitalizacji. Wirus RSV przenosi się drogą kropelkową i odpowiada za większość zapaleń oskrzelików, oskrzeli i płuc.

Więcej zachorowań na grypę

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do chwilowego osłabienia wirusa grypy. Teraz jednak powraca on w nowej mutacji, przez co tej zimy może być szczególnie groźny. Co więcej, naukowcy nie wykluczają możliwości jednoczesnego zachorowania na grypę, RSV i Covid-19, co może mieć fatalne skutki dla układu immunologicznego. Aby się przed tym uchronić, warto zadbać o szczepienia, a także wzmacniać swój układ odpornościowy.

