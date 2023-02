Ptasia grypa znów zabija. Zmarła 11-letnia dziewczynka z Kambodży

Dziewczynka zachorowała na ptasią grypę tydzień wcześniej. Jej stan zaczął się pogarszać. Z powodu kaszlu i wysokiej gorączki – 39℃ została przewieziona do Narodowego Szpitala Dziecięcego w Phnom Penh na leczenie. Terapia nie zadziałała i dziewczynka zmarła w środę 22 lutego. Badania potwierdziły zakażenie ptasią grypą.

„Próbka, która została wysłana do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, dała wynik pozytywny na obecność ptasiej grypy H5N1” – poinformował w komunikacie Departament Chorób Zakaźnych w Ministerstwie Zdrowia Kambodży

Nie ustalono jeszcze, w jaki sposób doszło do zakażenia wirusem ptasiej grypy u dziewczynki. W celu ustalenia przyczyn na miejsce wysłano zespół reagowania kryzysowego. Mieszkańcy wioski wskazali, że w ich okolicy padło ostatnio dużo dzikich zwierząt.

Najnowsze przypadki ptasiej grypy u ludzi

W Ekwadorze zanotowano pozytywny wynik testu na ptasią grypę H5N1 u 9-letniej dziewczynki w styczniu 2023 roku. To pierwszy przypadek zakażenia tym wirusem w Ameryce Południowej.

O śmierci kolejnej osoby w wyniku zakażenia H5N1 poinformowano w tym roku w Chinach.

Najnowsze przypadki ptasiej grypy u zwierząt

Na początku lutego na ptasią grypę H5N1 padło w Peru 600 lwów morskich i 55 tys. ptaków, w tym pelikany i pingwiny. Zakażenie stwierdzono też u jednego delfina oraz lwa, dla których również wirus okazał się śmiertelny.

W Polsce w lutym kilka ognisk ptasiej grypy zarejestrowano w Wielkopolsce. Dotyczą kaczek, indyków i kur mięsnych.

Kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o ptasiej grypie?

Pierwsze doniesienia o ptasiej grypie pojawiły się w 1997 r. Wówczas w Azji na fermie w Hong Kongu padł drób, u którego znaleziono szczepy wirusa H5N1. Zakaziło się szesnaście osób, z czego osiem przypadków zakończyło się śmiercią. Ptasia grypa dotarła do Europy w 2003 r., do Polski w 2006 r. Jak wskazują eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wirus ptasiej grypy nie stanowi dużego zagrożenia u osób przestrzegających zasad higieny.

Jak można zarazić się ptasią grypą?

Wirus ptasiej grypy może rozprzestrzeniać się w powietrzu, ale źródłem zakażenia może być też zwierzęcy nawóz, woda, skażona pasza oraz niezdezynfekowana odzież robocza, sprzęt oraz zanieczyszczone wirusem środki transportu.

Ptasia grypa – objawy u ludzi

Ptasia grypa u ludzi wywołuje objawy podobne do tych spowodowanych zwykłą grypą. Są to:

gorączka,

kaszel,

ból mięśni oraz stawów,

zapalenie spojówek,

biegunka,

wymioty.

Ptasia grypa przebiega o wiele ciężej od ludzkiej grypy. W wyniku choroby może pojawić się wirusowe zapalenie płuc, które prowadzi do ostrej niewydolności oddechowej.

