Nie bagatelizuj grypy. Zobacz, czym grozi lekceważenie tej choroby

Szczególnie narażone na rozwój powikłań pogrypowych są niemowlęta i małe dzieci, a także osoby starsze po 65 roku życia. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się również kobiety w ciąży i pacjenci zmagający się z przewlekłymi schorzeniami, na przykład astmą, cukrzycą czy chorobami serca. Zobacz, czym dokładnie grozi lekceważenie grypy. Poznaj najczęściej występujące powikłania.

Zapalenie oskrzeli

Bagatelizowany wirus grypy może zaatakować nie tylko górne, ale również dolne drogi oddechowe i doprowadzić do zapalenia oskrzeli. Głównym objawem schorzenia jest uporczywy, suchy lub mokry kaszel. Często towarzyszą mu również inne dolegliwości, na przykład duszności, bóle mięśni i uczucie ogólnego „rozbicia”.

Zapalenie płuc to jedno z najczęstszych powikłań grypy

Kolejną konsekwencją rozprzestrzeniania się wirusa grypy w drogach oddechowych może być zapalenie płuc. Jakie są objawy wskazujące na rozwój schorzenia? Pacjent ma podwyższoną temperaturę ciała. Odkrztusza ropną wydzielinę o żółtym lub zielonym zabarwieniu. Odczuwa bóle w klatce piersiowej. Łagodna postać choroby może przypominać grypę, ale z czasem dochodzi do zaostrzenia wymienionych objawów. Pojawiają się również trudności z oddychaniem i duszności.

Grypa może uszkodzić serce

Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia to jedne z najgroźniejszych powikłań występujących w przebiegu grypy. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że schorzenia mogą zwiększać ryzyko wystąpienia arytmii i zawału, a w konsekwencji doprowadzić nawet do śmierci. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę? Niezwykle ważnym „sygnałem alarmowym” jest ból w okolicy zamostkowej, który promieniuje do pleców, barków oraz szyi. Dodatkowo często pojawiają się duszności, zmęczenie i osłabienie.

Infekcje zatok lub uszu

Obrzęk błony śluzowej nosa pojawiający się w przebiegu grypy sprzyja występowaniu innych problemów w obrębie nosa i gardła, na przykład zalegania śluzu w zatokach. To z kolei prowadzi do rozwoju stanu zapalnego. Po czym można go rozpoznać? Głównym objawem infekcji zatok jest ból głowy nasilający się przy pochylaniu. Zazwyczaj towarzyszy mu katar lub uczucie zatkanego nosa.

Czytaj też:

Jak pozbyć się zapalenia zatok u dziecka? Wypróbuj 5 domowych sposobów

Zapalenie ucha częściej występuje u dzieci niż dorosłych, przede wszystkim z uwagi na niedojrzałość układu odpornościowego i różnice w budowie anatomicznej układu słuchowego (najmłodsi mają krótszą trąbkę Eustachiusza, przez co patogeny łatwiej wnikają do organizmu). Głównym objawem przywołanej infekcji jest ból ucha i wyraźne pogorszenie słyszenia.

Do niebezpiecznego ostrego zapalenia ucha środkowego jako powikłania po grypie może dojść nie tylko u dzieci, ale również u dorosłych, szczególnie seniorów.

Odwodnienie organizmu

Nieleczona grypa może doprowadzić do odwodnienia. Wówczas poziom wody w organizmie spada poniżej niezbędnego minimum i narządy nie są w stanie prawidłowo funkcjonować. Należy pamiętać, by w czasie infekcji pić więcej niż w normalnych warunkach. Gorączka towarzysząca stanom zapalnym wzmaga potliwość, co z kolei wiąże się z koniecznością częstszego uzupełniania płynów. Odwodnienie w przebiegu infekcji może zaostrzać wiele jej objawów lub wręcz prowadzić do powstania nowych.

Zaostrzenie chorób przewlekłych jako konsekwencja grypy

Lekceważenie objawów grypy skutkuje nasileniem już istniejących chorób. Dotyczy to między innymi astmy i cukrzycy. Trzeba zauważyć, że przywołany mechanizm działa również w drugą stronę – różne przewlekłe schorzenia, z którymi zmaga się pacjent, mogą utrudniać leczenie infekcji i wydłużać czas jej trwania.

Czytaj też:

Niebezpieczna infekcja dróg oddechowych. To z jej powodu papież Franciszek trafił do szpitalaCzytaj też:

Grypa daje się we znaki. Zaszczepionych w Polsce jak na lekarstwo