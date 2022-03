Furagina i alkohol – połączenie, którego można gorzko pożałować

Furagina (furazydyna) to wyjątkowo popularny lek o działaniu hamującym namnażanie się bakterii w dolnych drogach moczowych. Stosowany jest on także wspomagająco w leczeniu infekcji intymnych u kobiet i profilaktyki zapalenia pęcherza. Lek ten przyjmowały już nasze babcie; od wielu dziesięcioleci cieszy się on uznaniem lekarzy, ale od niedawna jest dostępny także bez recepty.

Jak działa furagina?

Furagina stosowana jest przede wszystkim w zwalczaniu zakażeń bakteriami Escherichia coli (E. coli), które są przyczyną około 90% przypadków zapaleń pęcherza i dróg moczowych. Schorzenia te szczególnie często przytrafiają się kobietom ze względu na wyjątkową budowę anatomiczną i łatwość przenikania bakterii kałowych z okolicy odbytu poprzez drogi rodne do dróg moczowych. Furagina poprzez wpływ na DNA bakterii zapobiega ich namnażaniu się i niszczy infekcję; lek ten pomaga także zwalczać gronkowce i paciorkowce oraz pałeczkę Salmonelli. Dodatkowo furagina działa przeciwgrzybicznie i niszczy pierwotniaki, więc stosowana jest także wspomagająco w leczeniu i profilaktyce nawracających infekcji intymnych.

Stosowanie furaginy wydaje się mało bezpieczne, a jednak jest to lek, który pomaga zwalczyć zapalenie pęcherza i infekcje dróg moczowych. Niewskazane jest jedynie spożywanie alkoholu w czasie stosowania leku oraz zażywanie niektórych witamin. Dowiedz się więcej na temat bezpiecznego zażywania furaginy.

Furagina bez recepty

Furagina bez recepty to ten sam lek, który przepisywany jest na receptę; można ją kupić w każdej aptece. Niestety, często zapominamy o tym, aby przed zastosowaniem leku skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą oraz dokładnie przeczytać ulotkę, co może powodować szereg problemów. Traktując leki dostępne bez recepty, jak „cukierki” i stosując je na własną rękę oraz samodzielnie diagnozując swoje problemy zdrowotne, możemy doprowadzić do pogorszenia stanu naszego zdrowia oraz utrudnić późniejsze leczenie innymi farmaceutykami.

Furagina i witamina C

Połączenie furaginy i witaminy C także nie należy do najlepszych. Dlaczego? Furagina działa przeciwbakteryjnie i zwalcza infekcje, ale najlepiej działa w środowisku zakwaszonym. Nie oznacza to jednak, że należy łączyć ją z witaminą C. Witamina ta nie powoduje zmian w pęcherzu, nie sprawi więc, że nasz mocz nagle stanie się bardziej kwaśny.

Witamina C jest usuwana z organizmu razem z moczem. Jeśli połączymy ją z furaginą, możemy utrudnić sobie wydalanie witaminy z organizmu. To sprawi, że skumuluje się w tkankach i może negatywnie na nie wpłynąć, doprowadzając do uszkodzeń czy zwłóknień.

Furagina w ciąży i podczas karmienia piersią?

Trzeba wiedzieć, że furaginy nie powinno się stosować, gdy podejrzewamy, że mogło dojść do zapłodnienia; lek ten zakazany jest także w pierwszym i ostatnim trymestrze ciąży. Nie zaleca się również stosowania go w czasie karmienia piersią. Lek ten przenika do mleka kobiecego, przez co trafia do organizmu niemowlęcia. Jest to niebezpieczne, ponieważ może spowodować niedokrwistość hemolityczną.

Stosowany u mężczyzn może powodować zmniejszenie liczby plemników w spermie i wpływać na ich żywotność w czasie kuracji. Z tego względu ważne jest, by stosować furaginę tylko wtedy gdy wymaga tego sytuacja. Profilaktyczne sięganie po ten lek może wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

Interakcje leków z alkoholem

Furagina i alkohol to mieszanka iście wybuchowa. Może ona doprowadzić do poważnego zatrucia, bo furagina utrudnia prawidłowe metabolizowanie alkoholu przez nasz organizm. Oznacza to, że nasza wątroba oraz inne narządy nie są w stanie oczyścić organizmu z trucizny, jaką jest alkohol, co powoduje, że kumuluje się on w naszym ciele i może powodować wiele różnych dolegliwości.

Pijąc alkohol i przyjmując furaginę, trzeba liczyć się z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia oraz przygotować się na bardzo złe samopoczucie. Przede wszystkim, takie połączenie powoduje bardzo szybkie upijanie się; może się okazać, że nawet po kilku godzinach od przyjęcia dawki furaginy, po paru łykach alkoholu (nie musi to być alkohol wysokoprocentowy), upijemy się. Co więcej, brak możliwości usunięcia alkoholu z organizmu, spowoduje typowe objawy zatrucia np. ból głowy, wymioty, zawroty głowy i nadmierną potliwość oraz wzrost ciśnienia tętniczego, który objawia się m.in. nadmiernym zaczerwienieniem twarzy.

Niebezpiecznym efektem mieszania furaginy z alkoholem jest zatokowe przyśpieszenie rytmu serca. Co ciekawe, początkowo producenci leków na bazie furaginy nie informowali o niebezpieczeństwie mieszania ich z alkoholem w ulotce dołączonej do opakowania. Całe szczęście uległo to zmianie i obecnie pojawiły się już stosowane ostrzeżenia.

Stosując jakiekolwiek leki, także te dostępne bez recepty, trzeba zawsze czytać dołączone do nich ulotki i w razie wątpliwości konsultować się z lekarzem lub farmaceutą!

Podsumowując, stosując jakiekolwiek leki, nie należy sięgać po alkohol. Choć furagina jest wyjątkowo popularnym i skutecznym lekiem na nawracające zapalenia pęcherza, to może powodować szereg skutków ubocznych, dlatego warto zawsze zachować ostrożność i w czasie kuracji unikać spożywania nawet niewielkich ilości nisko- i wysokoprocentowych trunków.

Po jakim czasie od przyjęcia furaginy można pić alkohol?

Picie alkoholu po zażyciu furaginy nie jest najlepszym pomysłem. Należy odczekać aż organizm oczyści się z leku. Aby stężenie furaginy i substancji czynnej zmniejszyło się w organizmie potrzeba wielu godzin. Po 6 godzinach maleje ono jedynie o połowę.

Ile czasu trzeba poczekać, by bezpiecznie sięgnąć po lampkę wina? Najbezpieczniej przynajmniej kilka dni - zaleca się, by minimum stanowiły trzy doby. To bardzo ważne, ponieważ połączenie alkoholu z furaginą może doprowadzić do uszkodzenia tkanek. Szczególnie dotyczy to osób, które nie przyjęły furaginy jednorazowo, ale stosowały lek dłużej w celu wyleczenia zapalenia pęcherza.

To jak można sobie jeszcze pomóc? Co można łączyć z furaginą?

Jeśli cierpimy na zapalenie pęcherza lub zapalenie dróg moczowych, nie powinniśmy sięgać po witaminę C ani mieszanki witamin polecanych na przeziębienie. Bezpiecznie za to można sięgać po żurawinę, która sprzyja usuwaniu bakterii z dróg moczowych.

Dobrym pomysłem jest także sięgnięcie po pokrzywę, która również oczyszcza drogi moczowe i działa moczopędnie. Sprzyja usuwaniu z organizmu drobnoustrojów, które wywołują infekcję. Picie naparów z pokrzywy, w połączeniu z furaginą, może dość szybko poprawić nasze samopoczucie i pomóc w walce z infekcją.

Warto pamiętać, że jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy powinniśmy zażyć jakiś lek na infekcję dróg moczowych, skorzystajmy z porady lekarskiej. Dzięki temu unikniemy działań niepożądanych.

Furagina + wysokobiałkowy posiłek = lepsza skuteczność

Warto wiedzieć, że w czasie stosowania furaginy pomocna może okazać się również dieta. Dobrze, by znalazły się w niej produkty, które zawierają dużą ilość białka. Dobrze jest zatem włączyć do diety jaja, mięso, ryby, produkty mleczne takie jak sery, jogurty czy kefiry. Włączenie do diety wysokobiałkowych produktów może wspomóc wchłanianie leku i dzięki temu przyspieszyć jego działanie.

Furagina a witaminy B

Po kuracji furaginą warto sięgnąć po witaminy z grupy B. Wspomagają one regenerację nerwów i włókien nerwowych, mogą pomóc zapobiec zapaleniom nerwu, które zdarzają się przy dłuższym stosowaniu leku.

Wskazane jest sięgnięcie po witaminę B6. Aby poprawić wchłanianie nitrofuranu, można także stosować większą ilość soli kuchennej, choć ze względu na jej negatywne działanie na układ krążenia, nie jest to zalecane.

Czytaj też:

Bierzesz takie leki? Uważaj, możesz przytyć