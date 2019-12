Popularne leki na cukrzycę mogą być skażone. Ministerstwo radzi przyjmować je dalej

Jak wynika z ustaleń Dziennika Gazety Prawnej skażenie leków stwierdzono w dwóch miejscach w Azji i w Niemczech niezależnie od siebie. Chińskie fabryki produkujące tę substancję zaopatrują rynki w prawie całej Europie. W lekach wykryto N-nitrozodimetyloaminę (NDMA), która jest wstrzykiwana szczurom w badaniach w celu przyspieszenia rozwoju nowotworów. Substancja jest silnie toksyczna dla wątroby. Źródła, na które powołuje się DGP podają, że normy zostały przekroczone kilku- bądź kilkunastokrotnie.

Ministerstwo: zaprzestanie przyjmowania może nieść poważne konsekwencje

Ministerstwo Zdrowia radzi jednak, by nie rezygnować z przyjmowania leków. „Pomimo, że prawdopodobnie śladowe ilości substancji znajdowały się w lekach od dawna, to leki mają korzyści zdrowotne” – podaje profil MZ_GOV_PL.. Ministerstwo dodaje, cytując szefa resortu, Łukasza Szumowskiego: „Zaprzestanie przyjmowania leków może grozić poważniejszymi konsekwencjami niż ich dalsze przyjmowanie” .

Poinformowało o tym w mediach społecznościowych:

Ministerstwo podaje także, że jeżeli normy są przekroczone na tyle, że stwarzają zagrożenie, lek zostanie wycofany z obiegu. „Jeżeli dowiemy się, że normy są przekroczone na tyle, że stwarzają zagrożenie, to lek zostanie wycofany. W tym momencie nie ma informacji, przez które trzeba by ten lek wycofać” – informuje resort.

Na swojej stronie resort zdrowia wydał oficjalny komunikat dotyczący leku. Ministerstwo podaje w nim, że:

"W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania."

Czym jest metformina?

Metformina to lek powszechnie stosowany w cukrzycy typu 2, a także w stanie przedcukrzycowym, który wiąże się ze zmniejszeniem insulinooporności i produkcji glukozy w wątrobie. Próby stosowania metforminy we wczesnych etapach rozwoju insulinooporności są coraz częstsze. Lek pomaga także w leczeniu zespołu policystycznych jajników i zgodnie z szacunkami stosują go nawet 2 miliony Polaków.

Preparaty, zawierające metforminę, to: Avamina, Etform, Glucophage, Metfogamma, Metformax, Metformin Bluefish, Metformin Galena, Metformin Vitabalans, Metifor, Siofor, Symformin.

