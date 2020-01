Czym różni się suplement od leku? Podpowiadamy, jak nie dać się nabrać

Po pierwsze i najważniejsze – lekarze nie mogą występować w reklamach, więc każdy reklamowany przez „specjalistę” środek powinien wzbudzić naszą czujność. Nieuczciwe praktyki coraz częściej bada UOKiK, dlatego warto poznać ważne różnice pomiędzy lekami i suplementami diety, które, co trzeba podkreślić, nie są przeznaczone do łagodzenia objawów i leczenia chorób, a jedynie mogą być uzupełnieniem naszej diety.

Co to jest lek?

Lek to produkt o działaniu leczniczym, terapeutycznym lub profilaktycznym, który wprowadzany jest do organizmu człowieka pod różnymi postaciami. Musi on mieć potwierdzone badaniami działanie oraz spełniać rygorystyczne kryteria, które dotyczą m.in. warunków jego produkcji oraz zawartości leczniczych substancji. W lekach mogą występować substancje naturalne lub syntetyczne; produkty lecznicze występują w różnej formie np. tabletek, roztworów do wstrzyknięć, maści, czopków oraz preparatów podawanych drogą wziewną. Większość leków dostępna jest ze wskazań lekarza, jednak nie jest to sztywną regułą. Warto wiedzieć, że aby lek został dopuszczony do sprzedaży, musi zostać dokładnie przetestowany m.in. ze względu na możliwe skutki uboczne jego stosowania. Leki hamują rozwój choroby, łagodzą jej objawy oraz zapobiegają rozwojowi różnych schorzeń poprzez modyfikację procesów fizjologicznych.

Co to jest suplement diety?

Suplementy diety mają niewiele wspólnego z lekami, nie tylko pod względem swojego działania, ale także tego, w jaki sposób mogą zostać wprowadzone na rynek. Suplement nie musi przejść żadnych badań, a jego producent musi jedynie opracować skład i zgłosić preparat wraz ze wzorem opakowania do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W efekcie na rynku mogą pojawiać się nie tylko suplementy produkowane przez znane koncerny farmaceutyczne, które spełniają wysokie normy jakości, ale także preparaty, które nie posiadają żadnego prozdrowotnego działania. Suplementy diety nie wyleczą naszych dolegliwości! Preparaty te mają jedynie uzupełniać niedobory różnych składników naszej diety.

Lek czy suplement – jak nie dać się nabrać?

Odróżnienie leku od suplementu jest stosunkowo łatwe, ale musimy dokładnie przyjrzeć się opakowaniu produktu, który chcemy kupić.

Na opakowaniu leku powinny znaleźć się następujące oznaczenia:

numer właściwy dla pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (znajduje się zwykle z boku lub z tyłu opakowania),



informacja o tym, że jest to lek lub produkt leczniczy dostępny bez recepty, lub wydawany na receptę,



informacja o konieczności zapoznania się z ulotką, która znajduje się wewnątrz opakowania (suplementy nie muszą mieć ulotki).

Na opakowaniu suplementu nie znajdziemy numeru pozwolenia na dopuszczenie do obrotu; często do takiego preparatu nie jest też dołączona ulotka informacyjna. Zgodnie z prawem na opakowaniu suplementu musi znajdować się czytelne oznaczenie, które poinformuje nas o tym, że mamy do czynienia z preparatem, który nie jest lekiem. Napis „suplement diety” powinien znajdować się tuż przy nazwie preparatu. Co więcej, na opakowaniu suplementu powinna znajdować się informacja, że służy on jedynie w celu uzupełniania diety i nie może być jej zamiennikiem. Dynamiczne zmiany, które dotyczą przepisów wprowadzania na rynek suplementów diety oraz ich prawidłowego oznaczania, mają chronić nas przed popełnieniem błędu i dokonaniem złego wyboru, jednak nie zastąpią zdrowego rozsądku. Aby uniknąć pomyłki, warto przede wszystkim czytać oznaczenia znajdujące się na opakowaniu dostępnych w aptekach oraz sklepach preparatów. To pozwoli świadomie wybrać właściwy dla nas produkt i ograniczy ryzyko związane z przyjmowaniem preparatów o niepotwierdzonym działaniu.

