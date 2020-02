Pozyskano związek z marihuany 30 razy silniejszy niż THC

Włoscy naukowcy odkryli także drugi wcześniej nieznany związek, który nazwali CBDP. Wydaje się być kuzynem CBD, związku medycznego znanego z działania przeciwzapalnego, przeciwutleniającego i przeciwdrgawkowego. Związki zostały wyizolowane z włoskiej odmiany medycznej konopi znanej jako FM2 przy użyciu spektrometrii mas i metabolomiki.

Autorzy ocenili zdolność THCP do wiązania się z ludzkimi receptorami kannabinoidowymi znajdowanymi w układzie endokannabinoidowym, wysyłając związek do laboratorium w celu przetestowania w probówce. Zadaniem systemu endokannabinoidowego jest utrzymywanie naszego ciała w homeostazie lub równowadze i reguluje wszystko, od snu przez apetyt i stan zapalny aż po ból. Kiedy osoba pali marihuanę, THC tłumi system endokannabinoidowy, wiążąc się z receptorami kannabinoidowymi i zakłócając ich zdolność do komunikowania się między neuronami.

THCP silnie wiąże się z oboma receptorami, 33 razy więcej niż THC i 63 razy więcej niż inny związek zwany THCV. Odkrycie sprawiło, że autorzy zastanawiali się, czy THCP może wyjaśnić, dlaczego niektóre szczególnie silne odmiany konopi indyjskich mają silniejszy efekt niż można to przypisać tylko THC.

„Oznacza to, że związki te mają większe powinowactwo do receptorów w ludzkim ciele” – powiedziała dr Cinzia Citti, główna autorka badań i doktorantka nauk przyrodniczych na Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia we Włoszech. „W odmianach konopi indyjskich, w których THC występuje w bardzo niskich stężeniach, możemy myśleć, że obecność innego, bardziej aktywnego kannabinoidu może wyjaśnić te skutki”.

Czytaj także:

Czy po marihuanie można prowadzić samochód? Posłowie chcą ustalić limit

Potencjalne skutki

Alkilowy łańcuch boczny jest siłą napędową działania kannabinoidów na ludzi. Jak twierdzą autorzy, dla większości z prawie 150 związków konopi indyjskich, w tym THC, łańcuch ma tylko pięć atomów. Jednak THCP ma łańcuch siedmiu atomów, co oznacza, że ​​w swojej naturalnej formie przekroczył moc THC. Zdaniem autorów kannabinoid o więcej niż pięciu atomach nigdy wcześniej nie był zgłaszany jako naturalnie występujący. Ponadto większość z nich nie została wyizolowana ani scharakteryzowana ze względu na to, jak trudne jest to zadanie.

Badania nad CBD koncentrowały się głównie na korzyściach zdrowotnych marihuany, ale ponieważ THCP wydaje się wykazywać silniejsze zdolności wiążące i siłę działania, autorzy uważają, że istnieją potencjalne korzyści zdrowotne. Autorzy stwierdzili, że więcej testów może pomóc w odkryciu i identyfikacji nowych związków.

Czytaj także:

4 dobre powody, by sięgnąć po naturalny olej konopny CBD