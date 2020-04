Wiosenne porządki w domowej apteczce. Ile mogą być otwarte krople lub syrop?

Data ważności leku a czas zużycia po otwarciu

Domowa apteczka powiększa się wraz ze wzrostem liczby domowników i zwykle największa jest, gdy w domu są niemowlęta i małe dzieci lub osoby starsze. Wraz z kolejnymi chorobami lub dolegliwościami przybywa preparatów, które zostały otwarte i w całości niezużyte. I tym sposobem podczas wiosennych porządków w domowej apteczce można znaleźć wiele przeterminowanych leków, których, chociaż nierzadko jest dużo, trzeba się pozbyć.

Aby sprawdzić, czy preparat jest przeterminowany, należy znaleźć datę ważności widniejącą na opakowaniu. Zwykle jest tam podany miesiąc i rok, co oznacza, że lek powinien być zużyty w konkretnym roku, do ostatniego dnia miesiąca widniejącego na opakowaniu. Należy jednak pamiętać, że nierzadko termin ważności nie pokrywa się z faktycznym czasem zdatności do użytku. Dzieje się tak dlatego, że niektóre preparaty mają termin zdatności liczony od pierwszego otwarcia, który jest ważniejszy niż termin ważności widniejący na opakowaniu, o czym zawsze informuje producent w ulotce leku.

Dlaczego w niektórych preparatach ważne jest to, kiedy preparat został otwarty?

Data ważności podana na opakowaniu w przypadku większości preparatów jest wiążąca – gdy jest inaczej, zawsze informuje o tym producent na opakowaniu. Zwykle zalecenia przechowywania leków inne od daty ważności znajdują się na ulotkach preparatów w formie płynnej, czyli kropli, syropów itp. Wiąże się to z tym, że leki te są bardziej niż np. tabletki, narażone na zanieczyszczenie drobnoustrojami. Dlatego też, by preparat zachował swoje właściwości lecznicze i nie zaszkodził osobie stosującej go, konieczne jest sprawdzenie, jak długo można przechowywać syrop, krople lub inny lek po otwarciu.

Jak długo można przechowywać krople, syrop lub inne leki po otwarciu?

Nie istnieje jedna, ogólna zasada mówiąca o tym, jak długo można przechowywać syrop, krople lub inne leki po otwarciu. Dlatego też tych informacji należy poszukać przede wszystkim na ulotce preparatu – zwykle znajdują się w punkcie „Jak przechowywać lek?” lub „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Poniżej przedstawiono przykładowy czas przechowywania niektórych preparatów leczniczych po otwarciu:

krople do nosa dla niemowląt na przeziębienie i grypę zawierające sympatykomimetyk, pochodną imidazolu – zwykle po pierwszym otwarciu opakowania należy stosować nie dłużej niż 6 miesięcy,



krople do nosa bez recepty zawierające ksylometazolinę, pochodną imidazoliny – zwykle po pierwszym otwarciu opakowania należy stosować nie dłużej niż 12 tygodni,



syrop wykrztuśny z ambroksolem – zwykle po pierwszym otwarciu opakowania należy stosować nie dłużej niż 1 rok,



syrop wykrztuśny z bromoheksyną – zwykle po pierwszym otwarciu opakowania należy stosować nie dłużej niż 28 dni,



syrop przeciwkaszlowy z cytrynianem butamiratu – zwykle należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C (brak informacji o przechowywaniu leku po otwarciu preparatu),



preparat przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny w zawiesinie doustnej z ibuprofenem – zwykle po pierwszym otwarciu opakowania należy stosować nie dłużej niż 6 miesięcy.

O czym jeszcze pamiętać, podczas przechowywania leków?

Podczas przechowywania leków w domowej apteczce, należy przede wszystkim pamiętać, by robić to zgodnie z informacjami podanymi na ulotce. Istotne jest, by preparaty zawsze były w ich oryginalnych opakowaniach, które także stanowią dla nich ochronę. I tak jak nie należy wyrzucać opakowania, tak nie warto pozbywać się ulotki, gdyż właśnie na niej znajduje się termin przydatności po otwarciu preparatu. Jeśli leków jest dużo, warto zapisać na opakowaniu datę otwarcia leku, wtedy łatwiej będzie można sprawdzić, czy jest on jeszcze zdatny do spożycia. W przypadku syropów i leków w formie płynnej należy zwrócić uwagę na ich kolor, konsystencję oraz nietypowy smak i zapach – jeśli są zmienione, nie należy ich stosować. Ponadto krople do nosa lub oczu powinny być używane tylko przez jedną osobę, w przeciwnym razie istnieje duże ryzyko zainfekowania innej osoby.

WAŻNE! Jeśli okaże się, że leki należy wyrzucić, nie można umieszczać ich po prostu w koszu na śmieci. Preparaty lecznicze trzeba utylizować, dlatego należy je wrzucić do specjalnych pojemników na przeterminowane leki umieszczone między innymi w aptekach, przychodniach lub szpitalach.