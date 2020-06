Depresja oporna na leczenie. Naukowcy na tropie skutecznego środka. Będzie przełom?

Pierwsze dwie próby leczenia depresji nie pomagają 15–30% pacjentów, a depresję uważa się za trudną do leczenia. Badania wykazały, że niskie dawki leku znieczulającego – ketaminy – działają szybko na niektórych pacjentów, ale dokładnie nie wiadomo było, jak to działa. Aerozol do nosa zawierający ketaminę został niedawno zatwierdzony w USA i UE dla pacjentów z depresją oporną na leczenie.

Naukowcy z Karolinska Institutet w Szwecji zobrazowali mózgi uczestników badania za pomocą kamery PET (pozytronowa tomografia emisyjna), by wyjaśnić mechanizm.

Ketamina na depresję

„W tym największym na świecie badaniu PET tego rodzaju chcieliśmy przyjrzeć się nie tylko wielkości efektu, ale także temu, czy ketamina działa poprzez receptory serotoniny 1B” – mówi pierwszy autor badania, Mikael Tiger, badacz z Wydziału klinicznej neurologii, Karolinska Institutet. „Razem z innym zespołem badawczym byliśmy w stanie wykazać niską gęstość receptorów serotoninowych 1B w mózgach osób z depresją”.

W pierwszej fazie badania 30 osób z trudną do leczenia depresją losowo przydzielono do grupy otrzymującej infuzję ketaminy (20 osób) lub do grupy placebo (sól fizjologiczna). Było to randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, więc ani pacjent, ani lekarz początkowo nie wiedzieli, kto otrzymał substancję czynną. Mózgi uczestników sfotografowano kamerą PET przed infuzją i 24-72 godziny później.

W kolejnej fazie ci, którzy tego chcieli (29 osób) otrzymywali ketaminę dwa razy w tygodniu przez dwa tygodnie. W rezultacie ponad 70 procent osób leczonych ketaminą zareagowało na lek zgodnie ze skalą oceny depresji.

Serotonina odgrywa kluczową rolę w depresji, a niski poziom uważa się za związany z poważniejszą chorobą. Istnieje 14 różnych rodzajów receptorów dla tego neuroprzekaźnika na powierzchni neuronów. Do obrazowania PET naukowcy wykorzystali marker radioaktywny, który wiąże się specyficznie z receptorami serotoniny 1B. Odkryli, że ketamina działała przez te receptory w nieznanym wcześniej mechanizmie działania. Wiązanie z tym receptorem zmniejsza uwalnianie serotoniny, ale zwiększa uwalnianie innego neuroprzekaźnika zwanego dopaminą. Dopamina jest częścią systemu nagradzania w mózgu i pomaga ludziom doświadczać pozytywnych uczuć na temat życia, czego często brakuje depresji.