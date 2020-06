Przełomowe odkrycia: Szczepionki nie będą traciły swojej skuteczności w wysokich temperaturach

Szczepionki są niezwykle trudne do transportu w odległe lub niebezpieczne miejsca, ponieważ psują się, gdy nie są chłodzone. Preparaty są bezpieczne w temperaturze od 2°C do 8°C, ale w innych temperaturach białka zaczynają się rozpadać, przez co szczepionki są nieskuteczne.

Ponieważ szczepionki traciły swoją skuteczność w wysokiej temperaturze, wiele dzieci nie miało możliwości ich otrzymać. Jednak naukowcy znaleźli sposób na zapobieganie degradacji rozgrzanych szczepionek. Otaczając cząsteczki białka w otoczce krzemionkowej, struktura pozostaje nienaruszona nawet po podgrzaniu do 100°C lub przechowywaniu w temperaturze pokojowej przez okres do trzech lat. W swoim najnowszym badaniu, opublikowanym w czasopiśmie Scientific Reports, naukowcy wysłali zarówno zakaźne, jak i regularne próbki szczepionki przeciw tężcowi z Bath do Newcastle zwykłą pocztą (podróż trwa ponad 300 mil, co pocztą zajmuje dzień lub dwa). Gdy dawki szczepionki wstrzyknięto myszom, uruchomiono odpowiedź immunologiczną, wykazując, że szczepionka jest aktywna. Nie wykryto odpowiedzi immunologicznej u myszy, którym wstrzyknięto niezabezpieczone dawki szczepionki, co wskazuje, że lek został uszkodzony podczas transportu. Pionierska technologia Ten projekt koncentrował się na tężcu, który jest częścią szczepionki DTP (błonica, tężec i krztuśca) podawanej małym dzieciom w trzech dawkach. Niebawem naukowcy będą pracować nad opracowaniem stabilnej termicznie szczepionki przeciw błonicy, a następnie krztuścowi. W końcu chcą stworzyć klatkę krzemionkową dla całej trójwartościowej szczepionki DTP, aby każde dziecko na świecie mogło otrzymać DTP bez konieczności polegania na dystrybucji łańcucha chłodniczego. Dystrybucja łańcucha chłodniczego wymaga schłodzenia szczepionki od momentu produkcji do miejsca docelowego. Obecnie do 50% dawek szczepionki odrzuca się przed użyciem z powodu narażenia na nieoptymalne temperatury. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 19,4 miliona niemowląt nie otrzymało rutynowych, ratujących życie szczepień w 2018 r. Czytaj także:

