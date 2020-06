Stosowanie takich środków antykoncepcyjnych może chronić kości

Kobiety z przedwczesną niewydolnością jajników (POI) we wczesnym wieku stają się pozbawione estrogenu, co czyni je bardziej podatnymi na utratę gęstości mineralnej kości. Nowe badanie sugeruje, że stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może być szczególnie skuteczne w zmniejszaniu utraty masy kostnej. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie The North American Menopause Society (NAMS).

Przedwczesna niewydolność jajników – na czym polega?

Przedwczesna niewydolność jajników występuje, gdy jajniki kobiety przestają działać przed 40. rokiem życia. Powoduje to niedobór estrogenu na długo przed okresem naturalnej menopauzy, co prowadzi do wielu potencjalnych problemów, w tym nie tylko uderzeń gorąca, ale także zaburzeń seksualnych, zaburzeń nastroju oraz zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i otępienia. Wpływa to również na gęstość mineralną kości, szczególnie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Masa kości zwykle wzrasta do 30. roku życia, chociaż 90% szczytowej masy kostnej nabywa się w wieku 18 lat. Brak estrogenu przyspiesza utratę masy kostnej, co dla kobiet z POI jest szczególnie problematyczne, ponieważ zaczyna się znacznie wcześniej.

Terapia hormonalna

Stan ten jest zazwyczaj leczony przez długotrwałe stosowanie terapii hormonalnej (HT) w celu zapewnienia estrogenu, który normalnie produkowałaby kobieta, oraz w celu zminimalizowania efektu jego wczesnej utraty. U kobiet z POI najczęściej stosuje się dwa rodzaje hormonów – estrogenowy HT po menopauzie lub lek antykoncepcyjny zawierający estrogen, często przyjmowany doustnie w tak zwanym złożonym doustnym środku antykoncepcyjnym.

Korzyści ze stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych oceniano we wcześniejszych badaniach, ale koncentrowano się głównie na kobietach z prawidłową czynnością jajników. W tym nowym badaniu wykazano, że stosowanie ciągłych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest realną opcją dla HT u kobiet z POI, ponieważ spowodowało najmniejszą utratę masy kostnej, szczególnie w przypadku pomiaru w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Wpływ kości na skojarzone doustne środki antykoncepcyjne był podobny u kobiet stosujących duże dawki HT i lepszy niż u kobiet stosujących małe dawki HT.

