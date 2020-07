Czternaście dni, siedem dni lub mniej? Jak długo trzeba przyjmować antybiotyk? Nowe badania

Na przykład w przypadku bakteriemii, częstej, ale potencjalnie niebezpiecznej infekcji krwi, powszechną praktyką jest automatyczne przepisywanie 14-dniowego cyklu leczenia przeciwbakteryjnego. Lekarze z uniwersytetu w Genewie (UNIGE), uniwersytetów w Genewie (HUG), uniwersytetu w Lozannie (UNIL), Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) i kantonalnego szpitala St. Gallen w Szwajcarii chcieli przetestować, w wieloośrodkowym badaniu z udziałem ponad 500 pacjentów, czy możliwe byłoby krótsze leczenie, które w związku z tym byłoby mniej ryzykowne w kwestii powstania oporności. Ich wyniki opublikowane w czasopiśmie JAMA, pokaują, że skrócenie czasu leczenia o połowę jest równie skuteczne. Ponadto naukowcy wykazują, że dostosowanie schematu antybiotyków do indywidualnych cech i wzorów choroby każdego pacjenta pozwoliłoby na dalsze zmniejszenie dawki leku bez utraty korzyści terapeutycznych. Prace te prowadzą do nowych zaleceń mających na celu promowanie racjonalnego stosowania antybiotyków, które pozostają naszą najlepszą bronią przeciwko bakteriom odpowiedzialnym za wiele chorób.

Bakteriemia – co to takiego?

Bakteriemia jest infekcją krwi, która zwykle pochodzi z infekcji dróg moczowych lub płuc, które mogą być spowodowane przez kilka rodzajów bakterii. Chociaż stan ten jest bardzo powszechny u osób starszych, nadal jest ciężki i musi być skutecznie leczony antybiotykami. Większość lekarzy rutynowo przepisuje antybiotyk na 14 dni, nawet jeśli stan pacjenta szybko się poprawia. „Mamy tylko ograniczony katalog antybiotyków, których skuteczność stale spada”, wyjaśnia Angela Huttner, badaczka w Zakładach Patologii i Immunologii i Medycyny na Wydziale Lekarskim UNIGE oraz lekarz w Wydziale Chorób Zakaźnych HUG. Musimy zatem bezwzględnie zachować nasze zasoby, a to oznacza oszczędne korzystanie z nich.

Czternaście dni, siedem dni lub mniej?

Zespół badawczy przeprowadził randomizowane badanie na dużą skalę z udziałem 504 pacjentów rekrutowanych w trzech szwajcarskich szpitalach od kwietnia 2017 r. do maja 2019 r. „Losowo podzieliliśmy naszą próbkę na trzy grupy”, mówi Werner Albrich, lekarz chorób zakaźnych w szpitalu St. Gallen. „Pierwsza grupa, grupa kontrolna, otrzymywała zwykle 14-dniowy cykl antybiotyków. Druga grupa otrzymywała ten sam antybiotyk, ale tylko przez siedem dni. W trzeciej grupie czas trwania antybiotyku ustalano indywidualnie, w zależności od poziomu zapalenia u każdego pacjenta”.

W kierunku spersonalizowanego leczenia

„Ponadto nasza praca pokazuje również, że możliwe jest dostosowanie leczenia każdego pacjenta” dodaje Pierre-Yves Bochud, profesor w oddziale chorób zakaźnych CHUV / UNIL. „Wymaga to codziennego pomiaru CRP – białka obecnego we krwi, które oznacza stan zapalny – rutynowego testu, który i tak jest przeprowadzany w przypadku bakteriemii”. W tym badaniu naukowcy zatrzymali kurs leczenia u pacjentów przypisanych do trzeciej grupy, gdy tylko ich indywidualny poziom CRP spadł z wartości szczytowej o 75%, zapewniając co najmniej pięć dni antybiotyków, z takim samym powodzeniem jak pozostałe dwie grupy.

Ponadto zidentyfikowali pewne czynniki ryzyka: w szczególności starszy wiek, a także zaangażowany patogen. Escherichia coli jest rzeczywiście łatwiej eliminowana niż inne bakterie, niezależnie od czasu trwania leczenia. „Zasada„ jeden rozmiar dla wszystkich” jest coraz mniej prawdziwa w medycynie, a charakterystyka biomarkerów stanu zapalnego może prowadzić do naprawdę spersonalizowanych metod leczenia, ograniczając jednocześnie ryzyko oporności. Na pierwszym etapie możemy już zalecić zmniejszenie leczenie bakteryjnych infekcji krwi do siedmiu dni” – podsumowują autorzy.