Rak jajnika i endometrium to jedne z najczęstszych nowotworów ginekologicznych, z ryzykiem na całe życie wynoszącym nieco ponad 2%. Rak endometrium występuje nieco częściej, ponieważ ma wyraźniejsze objawy i dlatego często jest wykrywany we wczesnym stadium, śmiertelność jest niska. Jednak rak jajnika należy do najbardziej śmiercionośnych nowotworów, ponieważ często nie jest wykrywany, dopóki nie rozprzestrzeni się już na inne części ciała.

Doustne tabletki antykoncepcyjne chronią przed rakiem jajnika i endometrium

Kompleksowe badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Uppsali z udziałem ponad 250 000 kobiet wykazało, że doustne środki antykoncepcyjne chronią przed rakiem jajnika i endometrium. Efekt ochronny utrzymuje się przez kilkadziesiąt lat po zaprzestaniu stosowania. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Cancer Research.

Wyniki obecnego badania są ważne, ponieważ doustne środki antykoncepcyjne są często związane z działaniami niepożądanymi, takimi jak zakrzepica żył głębokich i rak piersi.

