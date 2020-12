Apel do pacjentów kardiologicznych: Nie odstawiajcie leków na własną rękę!

- To może mieć trudne do przewidzenia konsekwencje – podkreśla.

Lekarz jest zmartwiony, że w czasie pandemii do kardiologów zgłasza się 30-40 proc. pacjentów mniej. Zwracając uwagę na to, że jest to trend światowy, prof. Ponikowski obawia się, że część z nich podejmuje decyzję, by na własną rękę zmienić dawkowanie leków lub przestaje je zażywać. Tymczasem takie postępowanie to proszenie się o kłopoty. Apeluje, by zawsze takie decyzję podejmować razem z lekarzem – przy czym czasem wystarczy teleporada.

Jak dbać o zdrowie serca?

Regularna aktywność fizyczna to konieczne uzupełnienie leczenia chorób układu krążenia – mówi kardiolog prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Podkreśla, że ma być ona taka, by w odpowiedni sposób w jej trakcie serce przyspieszało.

- W kardiologii zasada, że regularny – podkreślam – regularny – na poziomie czterech-pięciu aktywności trwających każdorazowo 40-45 minut jest koniecznością – mówi prof. Ponikowski.

Dodaje, że jeśli do tego dojdzie niepalenie i prawidłowa dieta, mamy gwarancję nie tylko dłuższego, ale i lepszego życia.

