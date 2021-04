Syrop islandzki: na co pomaga i jakie ma właściwości?

Syrop islandzki to naturalny preparat leczniczy, który jest bezpieczny nawet dla kobiet w ciąży i mam karmiących piersią. Zawiera porost islandzki (inaczej płucnicę leczniczą), który wykazuje ogromne działanie prozdrowotne. Co warto o nim wiedzieć i jak go stosować?

Czym jest porost islandzki?

Porost, inaczej płucnica lub tarczownica islandzka, to gatunek grzybów z rodziny porostowatych i tarczownicowatych. Roślina ta rośnie niemal na całym świecie: w Europie, Azji, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i w Australii. Można ją spotkać również w Polsce, ale znajduje się u nas pod ochroną.

Właściwości syropu islandzkiego

Syrop ten jest naturalny. Oprócz porostu, zawiera:

siarczan cynku, który działa przeciwbakteryjnie i osuszająco

aromat miętowy

substancje słodzące (ale nie cukier)

Działanie syropu islandzkiego

Porost islandzki od stuleci wykorzystuje się w medycynie jako środek leczący kaszel i chrypę. Powleka błonę śluzową jamy ustnej i gardła, zwalczając suchość i uczucie drapania w gardle.

Zwalcza różne rodzaje kaszlu, w tym również alergiczny. Stanowi barierę dla drobnoustrojów i alergenów, dzięki czemu skutecznie chroni organizm przed czynnikami zewnętrznymi, które mogą wywołać dolegliwości ze strony układu oddechowego.

Pomaga zwalczyć infekcję dróg oddechowych i zapobiega jej rozwojowi. Wspomaga również walkę z innymi schorzeniami, m.in. skóry czy układu trawiennego.

Czytaj też:

Syrop z sosny: właściwości i zastosowanie

Płucnica lecznicza na żołądek

Syrop islandzki wykorzystuje się także do leczenia problemów układu trawiennego. Poprawia przemianę materii i wzmacnia apetyt, dlatego czasem zaleca się podawanie go dzieciom, które odmawiają przyjmowania posiłków. Stymuluje także pracę jelit i zapobiega występowaniu biegunek.

Porost islandzki na skórę

Niektórzy polecają stosowanie syropy nie do wewnątrz, ale na zewnątrz, jako środek wspomagające walkę z chorobami skóry. Płucnica pomaga zwalczyć różne egzemy i stany zapalne skóry, działa przeciwbakteryjnie, zwalczając drobnoustroje. Może również wspomóc gojenie się trudniejszych ran.

Syrop na chorobę lokomocyjną

Płucnicę leczniczą wykorzystuje się jako środek, który zapobiega występowaniu choroby lokomocyjnej i morskiej. Powlekając błonę śluzową gardła warstwą ochronną, hamuje odruch wymiotny. W dodatku nie działa usypiająco tak jak inne środki. Można bezpiecznie podawać go dzieciom, które źle znoszą podróże samochodem.

Płucnica dla kobiet w ciąży

Większość leków przeciwkaszlowych zawiera substancje, które są niedozwolone w okresie ciąży i karmienia piersią. To sprawia, że kaszel można zwalczać tylko domowymi sposobami, m.in. syropem z cebuli. Syrop islandzki nie zawiera alkoholu i cukru, jest bezpieczny i może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. Ze względu na brak cukru w składzie poleca się go także mamo, które zmagają się z cukrzycą ciążową i ogólnie osobom chorym na cukrzycę.

Stosowanie syropu

Syrop islandzki można podawać już dzieciom, które ukończyły 1. rok życia. Poleca się następujące dawkowanie:

dzieci w wieku 1-8 lat – 5 ml na dobę

dzieci i młodzież do 16. roku życia – 5 ml do trzech razy na dobę

dorośli – 10 ml do trzech razy na dobę

Przeciwskazania do stosowania syropu

Syrop ten jest preparatem naturalnym i uważanym za bezpieczny. Kobiety w ciąży dla całkowitej pewności powinny skonsultować przyjmowanie go z lekarzem prowadzącym ciążę – tak jak przyjmowanie jakichkolwiek innych preparatów medycznych w tym okresie.

Nie zaleca się jedynie stosowania syropu islandzkiego osobom, które są uczulone na fruktozę, znajdującą się w składzie wyrobu.

Czytaj też:

Mniszek lekarski kryje w sobie moc zdrowia. Zrób z niego syrop!