7 składników, których NIE mogą zawierać suplementy diety. Powstał nowy wykaz

Zespół ds. Suplementów Diety, który doradza Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, rozpoczął pracę nad wykazem składników, których obecność jest niedozwolona w suplementach diety, po które w Polsce sięgamy nagminnie. Co znalazło się na aktualnej liście tego, co nie może się w nich znajdować?

Warto dokładnie sprawdzić nowe zestawienie i uważnie czytać informacje napisane małym druczkiem na etykietach takich preparatów. Okazuje się bowiem, że są wśród nich środki, które mogą nam poważnie szkodzić powodując zarówno drobne dolegliwości (od bólu głowy po nudności i wymioty), jak i na przykład: wypadanie włosów i łysienie, halucynacje, stany lękowe, zaburzenia hormonalne, napady agresji, a nawet śmiertelnie niebezpieczny zawał mięśnia sercowego.

Oto wykaz, który powinni uważnie przeanalizować wszyscy, który podczas intensywnego uprawniania sportu lub odchudzania wspomagają się łatwo dostępnymi specyfikami, których skład pozostawia wiele do życzenia.

Czego nie mogą zawierać suplementy diety? 7 niedozwolonych składników

Chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny



Pozyskuje się go z kory i liści afrykańskiego drzewa Yohima, które od zarania dziejów uznawane są za afrodyzjak.

Chlorowodorek johimbiny stosowany jest w preparatach na potencję oraz środkach, które mają pomagać m.in. w szybkiej redukcji tkanki tłuszczowej. Sporą popularność ma wśród kulturystów, którzy dzięki niemu chcą zwiększyć wydajność i poprawić wyniki na treningach.

Niestety w nadmiarze może powodować skutki uboczne – nadciśnienie, zaburzenia rytmu pracy serca (tachykardię), nerwowość, bezsenność, nadmierne pobudzenie, silną potliwość, zawroty głowy, halucynacje, wielomocz (poliurię), drżenie mięśni, rozszerzenie źrenic, nudności i wymioty, a w skrajnych sytuacjach nawet zawał mięśnia sercowego, który może doprowadzić do zgonu.



Pieprz metystynowy (Piper methysticum) znany także jako kava



Termin kava odnosi się głównie do naparu z tej rośliny wywodzącej się z wysp leżących na Oceanie Spokojnym, ale jego nazwa jest bardzo myląca i nie ma nic wspólnego ani z tradycyjną kawą, ani z popularną przyprawą (choć daje lekki efekt odurzający, działa przeciwlękowo i może zapobiegać bezsenności).

Mimo że lokalni mieszkańcy od lat stosują pieprz metystynowy do sporządzania napojów spożywanych z niemal religijnym namaszczeniem podczas rytualnych ceremonii, to wśród osób z pozostałych części świata może wywoływać sporo działań niepożądanych, m.in. biegunkę, wysypki skórne, zaczerwienienia, różne objawy dermatologiczne, bóle i zawroty głowy, czasem stany depresyjne (lub przeciwnie wyraźną poprawę nastroju oraz euforię).

Zgłaszane są także przypadki hepatotoksyczności, choć dotąd nie udało się w pełni wykazać, by Piper methysticum rzeczywiście miał szkodliwy wpływ na wątrobę. Wiadomo jednak, że w nadmiarze może powodować zaburzenia równowagi, problemy z chodzeniem lub wzmożoną senność.



Pankreatyna



Czyli specjalny kompleks enzymatyczny, który jest zamiennikiem naturalnych enzymów trzustkowych regulujących pracę przewodu pokarmowego. Pozyskuje się ją z trzustek wieprzowych, by ułatwiać ludziom strawienie spożytego jedzenia.

Wśród działań niepożądanych pankreatyny wymienia się m.in. uczulenia, wysypki skórne, łzawienie, kichanie, biegunkę, nudności, wymioty, podrażnienia jamy ustnej, zaburzenia pracy nerek i dróg moczowych, kamicę moczową, a także zaburzenia metaboliczne oraz utrudnianie wchłaniania kwasu foliowego i soli żelaza.



Ibutamoren



Stymuluje wydzielanie hormonu wzrostu i imituje działanie greliny zwanej potocznie hormonem głodu i odpowiedzialnej za sterowanie naszym apetytem. Składnik ten jest popularny w preparatach dla kulturystów, którym zależy na zwiększeniu masy mięśniowej.

Do skutków niepożądanych ibutamorenu zalicza się m.in. zmniejszoną wrażliwość na insulinę, obrzęki kończyn dolnych i górnych, bóle stawów, uczcie mrowienia, znaczne nasilenie uczucia głodu, czasem świadome śnienie lub wpadanie w letarg.



DMAA (metyloheksanamina)



DMAA to związek chemiczny pozyskiwany z olejku rośliny o nazwie Pelargonium odorantissimum. Choć doprowadził do rewolucji w branży suplementów diety, to jego stosowanie jest całkowicie zabronione w sporcie – głównie ze względu na właściwości pobudzające, wpływanie na aktywność neuroprzekaźników i zdolność do utrzymywania jednolitej temperatury ciała, co zwiększa wytrzymałość podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

Niestety do poważnych skutków ubocznych DMAA zalicza się zwiększenie agresji, wyraźny wzrost ciśnienia krwi, rozdrażnienie, stany lękowe lub obniżenie libido. Środek ten często spotyka się w preparatach, które mają ułatwić spalanie tłuszczu lub zwiększyć efektywność w trakcie treningów sportowych.



Ligandrol (LGD-4033 lub VK5211)



Ma silne działanie anaboliczne w obrębie tkanki mięśniowej oraz kości. Może wpływać na poziom testosteronu i powoduje bardzo duży wzrost siły, a przy okazji... bóle głowy, wzrost ciśnienia krwi oraz niestrawność.



Ostaryna (czyli Enobosarm lub MK-2866)



Jest selektywnym modulatorem receptora androgenowego i ma działanie anaboliczne na kości i mięśnie. Choć jest popularna wśród osób aktywnych fizycznie i kulturystów, to do jej skutków ubocznych zalicza się m.in. wypadanie włosów i łysienie, nasilenie trądziku i wyprysków skórnych, ostre bóle głowy, a także nudności, które pojawiają się zwłaszcza przy zażywaniu dużych dawek.Czytaj też:

