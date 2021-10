Nowe wytyczne w sprawie aspiryny. Te osoby NIE powinny zażywać jej codziennie

Potencjalne korzyści z codziennego przyjmowania aspiryny w przypadku osób po sześćdziesiątce są mniejsze niż szkody, jakie może wyrządzić im regularne zażywanie tych tabletek – przekonują eksperci z US Preventive Services Task Force, którzy po raz pierwszy od 2016 roku zaktualizowali wytyczne dotyczące zastosowania aspiryny wśród różnych grup wiekowych.

Kiedy codzienne zażywanie aspiryny może być szkodliwe dla zdrowia?

„Najnowsze dowody są jasne: nie zaleca się rozpoczynania codziennego przyjmowania aspiryny u osób w wieku 60 lat lub starszych w celu zapobiegania pierwszemu zawałowi serca lub udarowi” – zapewnia w oficjalnym oświadczeniu w tej sprawie dr Chien-Wen Tseng, członek US Preventive Services Task Force.

„Jednak zalecenie to nie jest skierowane do osób, które już od pewnego czasu przyjmują aspirynę ze względu na to, że wcześniej doznały zawału serca lub udaru. O tym, czy w ich przypadku należy kontynuować tę kurację, powinien zdecydować lekarz prowadzący” – dodaje specjalista.

Konsultację lekarską dotyczącą zastosowania aspiryny w celu zapobiegania zawałom i udarom naukowcy zalecają także osobom w wieku od 40 do 59 lat.

„Codzienne stosowanie aspiryny może pomagać w zapobieganiu zawałom serca i udarom mózgu u niektórych osób, ale jednocześnie może również powodować potencjalnie poważne szkody, takie jak krwawienie wewnętrzne” – przekonuje dr John Wong. „Ważne jest, aby osoby w wieku od 40 do 59 lat, które dotąd nie miały dotąd chorób serca, porozmawiały ze swoim lekarzem, aby wspólnie zdecydować, czy rozpoczęcie przyjmowania aspiryny jest dla nich odpowiednie”.

Prewencyjne stosowanie aspiryny – zmiana zaleceń

Wytyczne w sprawie zażywania aspiryny zmieniono po raz pierwszy od 2016 roku, kiedy uznano, że decyzja o prewencyjnym przyjmowaniu niskich dawek tego leku w przypadku osób w wieku od 60 do 69 lat „powinna być indywidualna”.

Wówczas stwierdzono także, że codzienne stosowanie kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) może być korzystne dla osób w wieku od 50 do 59 lat, w przypadku których ryzyko chorób serca jest wyższe niż 10 proc. (zaznaczono jednak, że dotyczy to tylko grupy, która nie jest obciążona schorzeniami podwyższającymi ryzyko krwawień wewnętrznych).

Aspiryna – komu szkodzi, a komu pomaga?

Nowe światło na prewencyjne zastosowanie tego leku rzuciły jednak trzy badania opublikowane w 2018 roku na łamach prestiżowego „New England Journal of Medicine”. Naukowcy dowiedli wówczas, że niskie dawki aspiryny wcale nie zapewniają znaczących korzyści zdrowotnych dla osób starszych, a regularne zażywanie tych tabletek może wręcz wyrządzić im poważną krzywdę.

Nowe wytyczne w sprawie aspiryny wyznaczone przez niezależnych ekspertów z Preventive Services Task Force skierowano do konsultacji społecznych. Zastrzeżenia w tej kwestii można zgłaszać do 8 listopada 2021 roku.

