Uwaga anestezjolodzy – GIF wycofuje preparat stosowany do znieczulania

„Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęły wyniki z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dalej WIF) w sprawie zgłoszenia podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego Thioealth (Tiopental sodium), proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g numer serii: A0402001, data ważności: 30.06.2023 roku” – wyjaśnia GIF.

„Zgłoszenia dokonał kierownik apteki szpitalnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Czynności kontrolne przeprowadzone przez WIF potwierdziły obecność w 1 fiolce ww. produktu leczniczego kawałka szkła” – zaznaczono w najnowszym komunikacie.

Nowe ostrzeżenie GIF. Jaki produkt leczniczy wycofano?

Chodzi o lek o nazwie Thioealth (Tiopental sodium) wyprodukowany przez LIVEALTH BIOPHARMA PVT. L.T.D. Podmiotem, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie go do obrotu jest spółka Salus International z Katowic.

„Biorąc pod uwagę fakt, iż nie można wykluczyć wady jakościowej, tj. obecności szkła w innych fiolkach ww. serii produktu leczniczego, która była dystrybuowana do różnych województw, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju przedmiotowego produkt leczniczy” – wyjaśniają urzędnicy.

Thioealth – jak działa wycofany lek i do czego jest stosowany?

Środek ten wykorzystywany jest do krótkotrwałego znieczulenia podczas zabiegów chirurgicznych z intubacją lub bez niej. Ma działanie nasenne, znieczulające i przeciwdrgawkowe. Szczegółowy opis wycofanego produktu leczniczego można znaleźć w poniższym dokumencie.

