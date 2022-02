Kto zajmie się dystrybucją leku na COVID–19 w Polsce? Lekarze uważają, że to obowiązek aptek

Możliwość pozyskania leku na COVID–19 Lagevrio/ molnupiravir mają w Polsce placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz inne podmioty lecznicze, prowadzące leczenie pacjentów ciężko przechodzących chorobę. Za zaopatrzenie odpowiada Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Warunkiem realizacji dostawy jest złożenie przez wyżej wymienione placówki zamówienia w Systemie Dystrybucji Szczepionek. Lek dostarczają w ciągu 48. godzin hurtownie farmaceutyczne. Jest bezpłatny.

Dlaczego lekarze nie zgadzają się na dystrybucję leku?

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia sprzeciwia się przejęciu odpowiedzialności za dystrybucję leku przez lekarzy, bo uważa, że "obarczanie w okresie pandemii lekarzy medycyny rodzinnej zadaniami farmaceutów jeszcze bardziej ograniczy pacjentom dostęp do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej." Rolą lekarza, zdaniem PPOZ, powinno być przepisanie leków pacjentowi, wydanie mu recepty i ewentualnie wskazanie aptek, które lek dystrybuują.

Jak uzasadniono w oświadczeniu: "co do zasady lekarz nie jest uprawniony do uczestnictwa w obrocie produktami leczniczymi" i taka formuła dystrybucji jest całkowicie nieuzasadniona merytorycznie. Wskazano, że warunki i doświadczenie w organizowaniu dystrybucji leków posiadają apteki, a podział zadań polegający na tym, że "lekarz przepisuje (lek), wydaje go zaś farmaceuta, jest tak naturalny, że trudno zrozumieć, czemu ministerstwo proponuje odmienny łańcuch dystrybucji".

Od kiedy w Polsce Lagevrio/ molnupiravir jest dopuszczony do obrotu?

9 lutego MZ wskazało w komunikacie, że lek Lagevrio/molnupiravir jest dopuszczony do obrotu w Wielkiej Brytanii i zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków (EMA), pomimo braku dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej, produkt ten może być stosowany w leczeniu osób dorosłych z COVID-19, które są w grupie zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID –19, ale nie wymagają tlenoterapii. Dzięki wprowadzeniu leku do obrotu można pomóc pacjentom w sytuacjach nagłych i zmniejszyć liczbę zgonów spowodowanych ciężkim przebiegiem COVID –19. Minister zdrowia w Polsce dopuścił lek na czas określony.

