Efedryna – zakazana w sporcie, ceniona na Bliskim Wschodzie. Jak działa?

Na temat wpływu efedryny na odchudzanie opublikowano szereg badań. W 2004 r. na łamach American Journal of Sports Medicine ukazały się informacje potwierdzające wpływ tej substancji na zwiększenie wydajności u osób, które uprawiają sport.

Badania z 2007 r. zamieszczone w czasopiśmie naukowym Diabetes Care potwierdzają, że znacząco zwiększa spalanie tkanki tłuszczowej i wzmacnia efekty ćwiczeń. Wskazano również, że efedryna nie powoduje utraty masy mięśniowej podczas stosowania diety.

Efedryna zwiększa spalanie tłuszczu

Działanie efedryny oparte jest na zwiększeniu tempa metabolizmu. Przekłada się to na dodatkowe spalanie tłuszczu. Wskazano, że w przypadku przeciętnego mężczyzny wynosi ok. 150 gramów tłuszczu tygodniowo. Lek wydłuża proces wchłaniania substancji odżywczych i podnosi temperaturę ciała, co powoduje szybszy rozpad tkanki tłuszczowej. Wykazuje też działanie pobudzające.

Czy efedryna jest bezpieczna?

Efedryna przypomina strukturą amfetaminę, została sklasyfikowana jako substancja dopingująca. Efedryna i jej pochodne (pseudoefedryna, metyloefedryna itp.) znajdują się na liście substancji zabronionych wydanej przez Światową Agencję Antydopingową (World Anti-Doping Agency, WADA). Lekarze przestrzegają przed uzależnieniem od tego leku i zachowaniem przerw w przyjmowaniu preparatu, bo każda kolejna dawka oddziałuje na organizm słabiej.

– Jeśli ktoś decyduje się odchudzać z pomocą tej substancji, powinien stosować ją ściśle według zaleceń i pod kontrolą lekarza – wskazują.

Efedryna wykorzystywana jest w leczeniu wielu schorzeń

Ekstrakt z efedryny w medycynie chińskiej jest stosowany od 5 tysięcy lat w leczeniu astmy oskrzelowej. Na Bliskim Wschodzie efedryna znalazła zastosowanie w leczeniu astmy, gorączki i przeziębienia. W medycynie konwencjonalnej stosowana jest w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, a także przy zapaleniu błon śluzowych. Obkurcza naczynia krwionośne i łagodzi nieżyt nosa.

Sutki uboczne stosowania efedryny

Przedawkowanie efedryny może prowadzić do śmierci. Wiadomo również, że lek obciąża serce. Wśród skutków ubocznych wymienia się:

bóle głowy,

nudności,

wymioty,

skoki ciśnienia,

arytmię serca,

nadmierne pocenie,

bezsenność.

