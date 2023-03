Ważne leki wycofywane z rynku. O zagrożeniu zaalarmowali medycy z Siemianowic Śląskich

Chodzi o morfinę, czyli lek stosowany do uśmierzania bólu. GIF zaalarmowali pracownicy hurtowni farmaceutycznej w Sieradzu, ponieważ jeden z odbiorców zgłosił trudności przy otwieraniu ampułek. Ale to nie wszystko. Do GIF wpłynęły wyniki z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w związku ze zgłoszeniem z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Jak informuje GIF „powodem tego zgłoszenia był brak możliwości sprawnego otwierania ampułek leku, kruszenie się szkła, powodujące zranienie personelu medycznego”.

Szczegóły wycofywanego leku

Chodzi o lek stosowany przede wszystkim w uśmierzaniu silnego bólu:

MORFİN HİDROKLORÜR Osel 0.01 g/1 ml (Morphine Hydrochloride), roztwór do wstrzykiwań, 10 ampułek po 1 ml

numer serii: 21646005;

data ważności: 30.11.2024 r;

podmiot odpowiedzialny: OSEL İlaç San. ve Tic. A.Ş., Turkey:

podmiot, który uzyskał zgodę Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.



Kolejne leki wycofywane z rynku

To nie jest jedyny lek, o wycofaniu którego poinformowano 8 marca. Na liście znalazł się też lek o nazwie TIROSINT SOL stosowany m.in. przy niedoczynności tarczycy oraz nowotworze złośliwym tarczycy. To już kolejny komunikat dotyczący tego samego leku (teraz wycofywane są kolejne partie). Powód? Okazało się, że lek zawiera mniej substancji czynnej, niż jest to zadeklarowane. GIF poinformował o wycofaniu kolejnych 10 różnych serii tego leku (w lutym wycofano 5 serii).

Decyzje w sprawie obu leków mają tryb natychmiastowej wykonalności. Jak przypomina GIF w swoim komunikacie, do jego podstawowych zadań należy czuwanie nad jakością produktów leczniczych i ich obrotem, tak by pacjenci otrzymali właściwy oraz pełnowartościowy produkt leczniczy. Chodzi też o działanie prewencyjne, a więc „niedopuszczenie do potencjalnej możliwości, w której dojdzie do pozostawienia w obrocie produktów leczniczych niespełniających wymagań jakościowych”.

