5 pokarmów, które zmniejszają ryzyko udaru

Udar to zaburzenie w funkcjonowaniu mózgu, które spowodowane jest zmianami naczyniowymi. Do udaru dochodzi wówczas, gdy występują ogólne lub zlokalizowane w konkretnym obszarze mózgu zaburzenia jego czynności, manifestujące się m.in. zaburzeniami świadomości, zaburzeniami mowy, zaburzeniami wzroku, utratą czucia w połowie ciała, niedowładami i nagłymi zawrotami głowy.

Czynniku udaru

Czynniki ryzyka w przypadku udaru dzieli się na dwie grupy: te, na które nie mamy żadnego wpływu (wiek i związane ze starzeniem się organizmu zmiany naczyniowe, płeć oraz czynniki genetyczne), oraz tzw. czynniki modyfikowalne, czyli takie, których możemy uniknąć, zmniejszając ryzyko udaru mózgu. Jednym z czynników, który zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru, są dobre nawyki żywieniowe.

Produkty minimalizujące ryzyko udaru

Sok pomarańczowy

Sok pomarańczowy zawiera naturalne związki roślinne zwane flawonoidami. Dane pokazują, że wyższe spożycie flawonoidów jest związane ze zmniejszeniem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Dodatkowo zawiera potas – składnik odżywczy, który po spożyciu zmniejsza ryzyko udaru u niektórych grup ludzi. Pamiętaj jednak, by napój był bez dodatku cukru, ze 100% soku.

Nabiał

Nabiał to naturalne źródło kluczowych składników odżywczych ważnych dla zdrowego serca – wapnia, magnezu i potasu. Badanie opublikowane w Journal of the American Heart Association wykazało, że osoby, które spożywały większe ilości nabiału, miały mniejsze ryzyko udaru.

Herbata

Zamiana napoju gazowanego na gorącą lub mrożoną herbatę to dobry krok dla zdrowia serca. Dane pokazują, że im więcej herbaty pije dana osoba, tym mniejsze jest ryzyko udaru. Spróbuj włączyć do swojej diety herbaty czarne, zielone i mieszanki owocowe. Dodatkowo kawa i zielona herbata mogą zmniejszyć ryzyko śmierci po przebytym udarze lub zawale serca.

Orzechy włoskie

Metaanaliza 14 badań wykazała, że jedzenie orzechów może być związane ze zmniejszonym ryzykiem udaru Badania opublikowane w Journal of the American Heart Association pokazują, że osoby, które spożywają orzechy w pół porcji orzechów dziennie są mniej narażone na udar. Dlatego jedzenie orzechów włoskich może być profilatycznym dodatkiem do każdej diety zapobiegającej udarom.

Truskawki

Codzienne spożywanie truskawek może wspierać zdrowie naczyń. To wszystko ze względu na duże stężenie fisetyny, przeciwutleniacza w diecie. Badania wskazują na fisetynę jako obiecujący nowy przeciwutleniacz, który może potencjalnie zapobiegać udarowi niedokrwiennemu. Dodatkowo truskawki są niskokalorczyne – osiem dużych truskawek ma mniej niż 8 gramów cukru.

Jak dodatkowo chronić się przed udarem?

1. Postaw na zdrowy tryb życia

2. Wybierz zdrową dietę

3. Redukuj zbędny tłuszcz

4. Ogranicz spożycie soli

5. Kontroluj ciśnienie tętnicze krwi

6. Zadbaj o formę

7. Rzuć palenie i alkohol

8. Postaraj się ograniczyć stres

