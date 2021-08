Kwas octowy usprawnia trawienie. Jakie ma zastosowanie?

Kwas octowy to produkt, który szeroko wykorzystuje się w kuchni, kosmetyce i przemyśle. Powstaje w wyniku fermentacji z alkoholu etylowego. W niewielkim stężeniu nie wywołuje działań niepożądanych, natomiast w wysokim może mieć żrące działanie.

Czym jest kwas octowy?

Kwas octowy to inaczej ocet spirytusowy – produkt, który jeszcze do niedawna znajdował się w każdej kuchni. Ma on szerokie zastosowanie, dodaje się go do potraw, przetworów, wykorzystuje do czyszczenia kuchni i mieszkania oraz odstraszania szkodników (np. moli spożywczych).

Kwas ten powstaje w wyniku fermentacji alkoholowej. Może mieć różne stężenie, im wyższe, tym bardziej żrące jest działanie kwasu. Ocet spirytusowy najczęściej ma stężenie w wysokości do 10 procent, w tej formie jest całkowicie bezpieczny.

Zastosowanie środka

Kwas octowy wykorzystuje się do:

galaret mięsnych

marynat mięsnych

sosów

przetworów, np. ogórków konserwowych

czyszczenia różnych powierzchni

usuwania kamienia z umywalek, blatów

Działanie produktu

Kwas octowy przede wszystkim ma działanie bakteriobójcze. Oprócz tego działa oczyszczająco, antyseptycznie, dlatego wykorzystuje się go do przygotowywania domowych środków czystości.

Produkt na trawienie

Ocet spirytusowy dodawany do potraw pozwala je zakwasić, dzięki czemu pobudza do pracy enzymy trawienne. Wywiera pozytywny wpływ na układ trawienny, zmniejsza uczucie ciężkości spowodowane przejedzeniem czy zjedzeniem tłustych, ciężkostrawnych rzeczy. Ułatwia również usuwanie z organizmu resztek pokarmowych.

Na obniżenie poziomu glukozy

Dzięki temu, że kwas octowy reguluje trawienie, działa również regulująco na funkcjonowanie układu pokarmowego. Pozwala obniżyć poziom glukozy, a także „złego” cholesterolu, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Oprócz tego reguluje ciśnienie krwi, zapobiegając wystąpieniu nadciśnienia tętniczego.

Na odchudzanie

Dzięki temu, że kwas octowy reguluje trawienie, przyspiesza przemianę materii. To z kolei przekłada się na szybszą utratę zbędnej tkanki tłuszczowej u osób, które pragną stracić na wadze. Uważa się również, że kwas ten zmniejsza apetyt, co pomaga zapobiegać podjadaniu między posiłkami.

Do czyszczenia

Domowe środki czystości na bazie octu są w pełni naturalne i ekologiczne, dlatego można je szeroko wykorzystywać do utrzymywania w domu porządku. Kwas octowy pozwala usunąć bakterie, kamień, pleśń, dlatego warto czyścić nim blaty kuchenne, zlew, umywalki, wanny.

Oprócz tego świetnie nadaje się do czyszczenia mebli, zabawek plastikowych, krzeseł, półek. Pozwala pozbyć się drobnoustrojów i odkazić powierzchnie, a jednocześnie nie zawiera chemii, dzięki czemu jest bezpieczny dla domowników i zwierząt domowych.

Ocet wykorzystuje się również do odkamieniania sprzętów domowych takich jak czajniki elektryczne czy ekspresy do kawy. Można go wykorzystać także do dezynfekcji pralki – wystarczy wlać go do przegródki na proszek do prania i włączyć program 90 stopni. Dodawany do prania może także zmiękczyć wodę, dzięki czemu tkaniny nie stają się szorstkie. Oprócz tego przeciwdziała farbowaniu i żółknięciu.

Działanie niepożądane

Kwas octowy jest bezpieczny i może mieć działanie prozdrowotne pod warunkiem, że jest stosowany w odpowiednim stężeniu. Do 10 procent raczej nie wywołuje reakcji alergicznych, choć nie należy stosować go na skórę, by nie spowodować podrażnienia.

W wyższych stężeniach kwas octowy ma działanie żrące. Wykorzystuje się go w przemyśle, między innymi do wytwarzania jedwabiu czy farbowania tkanin.

