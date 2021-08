Na czym polegają badania lekarskie na prawo jazdy?

Badania lekarskie na prawo jazdy mają ocenić kondycję kierowcy i sprawdzić, czy jest on w stanie prowadzić pojazdy. Lekarz sprawdza nie tylko stan zdrowia przyszłego kierowcy i ewentualne wady wzroku, ale też kondycję psychiczną. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ kierowca, który cierpi na zaburzenia psychiczne może stwarzać zagrożenie na drodze.

Na czym polegają badania lekarskie?

Badania lekarskie sprawdzają stan zdrowia kierowcy. Lekarz ocenia równowagę, układ ruchu, reakcje na bodźce, wzrok oraz słuch, pracę układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego. Mierzy ciśnienie krwi, może także sprawdzić poziom cukru. Oprócz tego przeprowadza dokładny wywiad medyczny, by uzyskać informacje na jakie choroby leczy się kierowca oraz jakie leki przyjmuje na stałe. Dowiaduje się m.in. czy choruje on na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze lub choroby nerek.

Ocenia także jego kondycję psychiczną oraz sprawdza, czy nie wykazuje objawów świadczących o uzależnieniu od alkoholu czy narkotyków. Dopiero te wszystkie dane zebrane jednocześnie pozwalają mu wystawić pozytywne orzeczenie lekarskie.

Jak się przygotować do wizyty?

Do badań lekarskich nie trzeba specjalni się przygotowywać. Należy przyjść na czczo, być wyspanym i czuć się dobrze. Na wizytę koniecznie należy zabrać dokumentację medyczną poświadczającą ewentualne wizyty w szpitalu i wyniki badań od specjalistów.

W czasie badań lekarskich nie są wykonywane żadne próby wysiłkowe ani inwazyjne testy. Nie należy się ich obawiać – orzecznik wykonuje podstawowe badania, by sprawdzić kondycję zdrowotną pacjenta.

Czy można nie przejść badań?

Badania nie muszą zakończyć się wydaniem pozytywnego orzeczenia. Jeśli cokolwiek wzbudzi niepokój orzecznika, może on poprosić kandydata na kierowcę o wykonanie dodatkowych badań i np. zapisanie się do specjalisty. Dopiero gdy kandydat wykona wszystkie zalecenia orzecznika i dostarczy dodatkowe badania, ten może wydać pozytywny dokument.

Kiedy je wykonać?

Na badania lekarskie na prawo jazdy warto zapisać się jeszcze przed rozpoczęciem kursu teoretycznego lub na samym jego początku. Osoby niepełnoletnie, które starają się o prawo jazdy kategorii B, mogą to zrobić, gdy skończą 17 lat i 9 miesięcy.

Dlaczego jest to istotne? Ponieważ bez orzeczenia nie możemy przejść kursu. Oprócz tego to wszystko trwa – najpierw trzeba poczekać na wizytę, następnie na wydanie orzeczenia, dlatego im szybciej to zrobimy, tym sprawniej przejdziemy przez cały proces zbierania dokumentacji niezbędnej, by zapisać się na końcowy egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy.

Jaki jest okres ważności badań?

Jeszcze do niedawna badania lekarskie były wystawiane bezterminowo. Dziś orzeczenie jest wydawane maksymalnie na 15 lat. Może być również wydane na krótszy czas, jeśli wiek lub stan zdrowia kierowcy wskazują na konieczność częstszych kontroli lekarskich.

Gdzie można je wykonać?

Badania lekarskie na prawo jazdy często można wykonać w szkole nauki jazdy. W takim wypadku lekarz przyjeżdża z zewnątrz i bada kursantów, sprawdzając, czy mogą starać się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Jeśli szkoła nauki jazdy tego nie zapewnia, to kursant powinien samodzielnie udać się do Przychodni Medycyny Pracy i zrobić odpowiednie badania.

Ile to kosztuje?

Badania lekarskie kosztują 200 złotych. Jeśli są organizowane w szkole nauki jazdy, często ich koszt jest już ujęty w cenie kursu. Warto się tego dowiedzieć, zapisując się na kurs nauki jazdy.

Co po badaniach?

Po otrzymaniu pozytywnego orzeczenia należy udać się z nim do Wydziału Komunikacja w celu otrzymania Profilu Kandydata na Kierowcę. Wystarczy pokazać dokument urzędnikowi, dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa oraz dołączyć do tego zdjęcie. Dokument powinien zostać wydany od ręki.

